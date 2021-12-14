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Wall Street Journal: BAE F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD ile yapılan 23 milyar dolarlık F-35 ve İHA anlaşmasından 'çekilme tehdidinde' bulunduğunu yazdı. BAE'nin geri çekilme isteğinin nedeni olarak ise, 'ABD tarafının koyduğu ağır güvenlik gereksinimleri' gösterildi.

Wall Street Journal: BAE F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti
Ekleme: 14.12.2021 - 21:34 Güncelleme: 14.12.2021 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Wall Street Journal: BAE F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti
Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde; BAE'nin, Joe Biden yönetimini anlaşmadan geri çekilmekle tehdit ettiğini açıkladı.

BAE, 23 milyar dolarlık silah anlaşması kapsamında, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının yanı sıra Reaper insansız hava araçları ve bazı başka gelişmiş silahlar satın alacaktı.

BAE'de artan Çin nüfuzundan rahatsız olan ABD, teknolojik ürünlerinin Çin casusluğuna maruz kalmaması için anlaşmada belli dayatmalarda bulunmuştu.

''ÇİN' YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇOK MEŞAKKATLİ'

Konuya ilişkin gazeteye konuşan kaynaklar, 'BAE hükümetinin anlaşmayı rafa kaldırmak istediğini' vurguladı.

Joe Biden yönetimine gönderilen yazıda, 'yüksek teknolojili silahları Çin casusluğundan korumak için anlaşma kapsamında getirilen yükümlülüklerin çok meşakkatli olduğu' ifade edildi.

Haberde, BAE'nin mektubu önümüzdeki günlerde ABD heyeti ile gerçekleştirilecek görüşme öncesinde 'pazarlık taktiği' olarak kullanıyor olabileceği de belirtildi.
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