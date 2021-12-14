Muslera Sahalara Ne Zaman Dönecek? Muslera Sağlık Durumu Nasıl?



Muslera Sağlık durumu Nasıl?

Muslera Ne Zaman Sahalara Dönecek

Galatasaray Kalecisi Muslera Kimdir?

Muslera'nın Galatasaray Sivasspor maçında yaşanan sakatlığıyla ilgili birçok detay araştırılıyor. Sosyal medyada oldukça gündeme gelen durum sonucunda birçok kişi Muslera'nın sağlık durumu hakkında endişelenmeye başladı. Sivasspor maçının 80. Dakikasında meydana gelen durumun ardından konuyla ilgili olarak birçok taraftar ve oyuncu arkadaşları endişelendi. Bu sebeple sık sık araştırılan konular arasındavesorusu yer alıyor. Özellikle Galatasaray taraftarları konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başlasorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Galatasaray Sivasspor maçında yaşanan çarpışmayla Muslera'nın sakatlandığı görülmüştü. Luyindama ile çarpışması sonucu yaşanan durum özellikle Galatasaray taraftarlarının konuyla ilgili endişelenmesine neden oldu. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasındavesorusu yer alıyor. Maçın 16. haftasında yaşanan sakatlıktan sonra Muslera'nın sağlık durumu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık ekiplerinin sahaya gelmesiyle ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muslera'da yırtık olduğu belirtildi. Birçok hayranı bulunan başarılı kalecinin sahalara 12 hafta sonra dönebileceği belirtildi. Antrenmanlara başlangıcının 12 hafta olduğunun belirtilmesiyle ilgili olarak ayrıca forma girmesi için de ek bir süre gerekebileceği vurgulandı. Galatasaray tarafından konuyla ilgili olarak ''Fernando Muslera'nın bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.Muslera'nın Galatasaray Sivasspor maçında çarpışarak sakatlanması sonucunda birçok kişi konu hakkında endişelenereksorusuna cevap aramaya başladı. Galatasaray için transfer döneminde kaleciye odaklanması gerektiği de belirtilenler arasında yer alıyor. Muslera'nın hastaneye kaldırılmasının ardından yırtık tespit edildiği ve 12 hafta kadar maçlara çıkamayacağı belirtilen durumlar arasında yer alıyor. Muslera'nın tekrar form ve kondisyon sağlamasının bu süreden daha fazla olabileceği de belirtiliyor. Bu sebeple Galatasaray yoluna 12 hafta boyunca Muslera'sız devam edecek. Muslera ile ilgili olarak açıklama yapan Selçuk İnan 'Görüşme şansımız oldu ama durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Kontrollerinden sonra bilgi sahibi olacağız. Ciddi gibi gözüküyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama üzgünüz' ifadelerini kullandı.Biröçok kişi Muslera'yı tanısa da yaşanan sakatlk olayının ardındansorusu sık sık aratılmaya başlandı. Bu konu kapsamında Muslera hakkında birçok detay merak ediliyor. Muslera 16 Haziran 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Arjantin'de doğmasına rağmen aslen Uruguaylı olan ünlü kaleci Montevideo Wanderers takımında ve 2004 senesinde futbol hayatına başlamıştır. Ardından İtalya'nın Lazio takımına transfer oldu. Galatasaray'a geçiş yapan kaleci Galatasaray'ın en çok forma giyen oyuncusu olarak biliniyor. Muslera'nın 467 maçta oynadığı biliniyor.