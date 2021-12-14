15 Aralık Hastaneler Açık Mı? Doktorlar Grev Mi Yapıyor?

15 Aralık Hastaneler Açık Mı?

Bugün itibariyle randevu almak ve tedavi olmak isteyen birçok hasta doktorların grev yapacağı iddiaları üzerine konuyla ilgili araştırmalara başladı.. En çok merak edilenler arasında isevesorusu yer alıyor. Doktorların çalışıp çalışmadığıyla ilgili olarak birçok durum belirtildi. Bu sebeple kafası karışan vatandaşlar konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. Konu kapsamında en çok merak edilenlerden biri desorusuydu.ve doktorlar grev mi yapıyor sorularına cevap almak için haberimizin devam takip edebilirsiniz.Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası ve Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan grev çağrısının ardından sosyal medyada birçok detay merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili olarak ise birçok soru merak edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve herkes tarafından konuşulan konu hakkında tedavi olmak isteyen vatandaşların en merak ettiği sorular arasında 15 Aralık hastaneler açık mı sorusu yer aldı.vesorularının cevabı öğrenerek konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. HEKİM-SEN tarafından 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır.". açıklamasının yapılmasının ardından birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalar başladı.Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş doktorların grev yapacağıyla ilgili konuda açıklamada bulunmuştu. Bu sebeple en merak edilen konular arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi mağdur almamak adına randevu almadan önce bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. 15 Aralık Çarşamba günü birçok doktorun grev yapacağı belirtildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen konu hakkında Durmuş, Tüm Türkiye’de 2 gün İŞ BIRAKIYORUZ ! Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız Eylem Kararları aşağıdaki şekildedir."1- Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.2- 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya’da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır.3- 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır.4- 7 Aralık Salı günü illerde iş bırakma eylemi ile birlikte şubelerimiz basın açıklaması yapacaktır.5- 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm teşkilatımızın katılacağı basın açıklaması yapılacaktır"İfadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından HEKİM-SEN tarafından da grev yapılacağının belirtilmesiyle birçok kişi 15 Aralık hastaneler açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içinde ek maaş ve ek göstergelerin geri çekilmesi oldukça tartışılmıştı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir tarafından yapılan açıklamayla yeni maddelerin sağlık çalışanlarını kapsayıcı bir şekilde olacağını belirtti.