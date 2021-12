Venüs Retrosu Ne Zaman Başlayacak? Venüs Retrosu Etkileri Neler?

Venüs Retrosu Nedir?

Venüs Retrosu Ne Zaman?

Venüs Retrosu Etkileri Nelerdir?

Venüs Retrosu sosyal medyada birçok kişi tarafından tartışılan konular arasında yerini aldı. Bu sebeple astrolojiden uzak kişilersorusuna cevap aramaya başladı. Venüs Retrosunun oğlak burcunda başlamasının birçok anlama geldiği belirtiliyor. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındak vesorukları yer alıyor. Venüs gezegeni Güneş Sistemi'nde yer alan ve güneşe en yakın ikinci gezegen olarak biliniyor. Bu ay Venüs'ün geri gitmesiyle hepimizin hayatının farklı şekillerde etkileneceği de belirtilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasındasorusu yer alıyor. Venüs retrosu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Venüs Retrosu sosyal medyada bu konuyla ilgili kişiler tarafından sık sık konuşuluyor. Bu sebele en çok aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Venüs'ün geri hareket etmesi olayına Venüs Retrosu denir. Bu hareketliliğin hayatımızda bazı değişimler yaratacağı da belirtilenler arasındadır.Venüs Retrosu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri desorusudur. Venüs'ün gerileme hareketinin 19 Aralık'ta başlayacağı belirtiliyor. Bu durumun 29 Ocak 2022 gününde ise sona ereceği belirtildi.Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Venüs Retrosu hakkında birçok detay merak ediliyor. Özellikler sorusu oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner tarafından konuyla ilgili belirtilenler şu şekilde;'Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir. Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra. İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir.Yeni ortaklıklar kurmak, ortak işlere girişmek içinde çok uygun bir dönem değil. Beklentileriniz, istekleriniz, hedefleriniz geri hareket bittikten sonra değişebilir, pişman olabilirsiniz. Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Ama exten next olmaz! Hatta bu sefer gelecek olanlar, sizlerle ciddi ciddi ilişki kurmak için kapınızı tırmalar. Veya siz de tırmalayabilirsiniz tabii.Kişisel anlamda geçici bir süre odak noktanız değişebilir. Bu yüzden de ilgi konusunda abartılı davranışlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Bu dönem eğer, ünlü olmak, tanınmak, kendinizi yaptığınız işlerle lanse etmek istiyorsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Hedeflediğiniz gücü bulamayabilirsiniz. Eğer sanatla ilgili bir girişiminiz olacaksa, ya da estetik- güzellikle ilgili bir iş kuracaksanız geri gidiş sürecinin bitmesini beklemenizde fayda var. Tanınmak adına çalışmalar yapmak için uygun değildir.”