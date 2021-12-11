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Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması
Ekleme: 11.12.2021 - 21:57 Güncelleme: 11.12.2021 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması
Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi.

'CİDDİ BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ'

Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapılacağını belirten Bakan Bilgin, 'Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var.' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alındığını belirten Bakan Bilgin, 'Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır.' diye konuştu.
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Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması
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