Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?
Zuhal Topal ile Yemekteyiz hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın galibi Cuma günü yapılan haftalık finallerde açıklanıyor. Kazanan ise 15 binlira ödül alıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?
'Zuhal Topal ile Yemekteyiz' programında yarışmacılar pişirdikleri yemeklerle yarışıyor. En yüksek puanı alan kişi hafta sonunda bir ödül alıyor. Bu haftanın kazananı ise merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?