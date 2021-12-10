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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın galibi Cuma günü yapılan haftalık finallerde açıklanıyor. Kazanan ise 15 binlira ödül alıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?

Ekleme: 10.12.2021 - 17:07 Güncelleme: 10.12.2021 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?
'Zuhal Topal ile Yemekteyiz' programında yarışmacılar pişirdikleri yemeklerle yarışıyor. En yüksek puanı alan kişi hafta sonunda bir ödül alıyor. Bu haftanın kazananı ise merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kim Kazandı? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Birinci Kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kim Kazandı?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı henüz belli değil. Bu haftaki finalin kazananı açıklandığında haberlere eklenecektir.

Yemekteyiz Konusu Nedir?

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı. Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.
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