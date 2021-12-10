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Hakkari’de, toprağa gömülü 515 kilo 800 gram eroin ele geçildi

Yüksekova’da, narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan operasyon ile arazide toprağa gömülü çuvalların içinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Ekleme: 10.12.2021 - 11:54 Güncelleme: 10.12.2021 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Hakkari’de, toprağa gömülü 515 kilo 800 gram eroin ele geçildiHakkari’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'ya bağlı Yukarı Güveç mezrasında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotit köpeğinin de katılımı ile mezranın kırsal alanına operasyon düzenlendi.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ YAPILDI
Arazi arama tarama faaliyetleri sonucunda toprağa gömülü çuvallar içinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyeti." mesajıyla Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildiğini açıklamıştı.


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