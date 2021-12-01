Ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu Için Adayligini Açikladi

ABD’de yasayan ünlü kalp cerrahi ve televizyon programi sunucusu Mehmet Öz, ABD Senatosu’na adayligini açikladi.Eski ABD Baskani Donald Trump’in partisi Cumhuriyetçi Parti’den aday olarak Senato’ya girmek için yarisacagini açiklayan Öz yaptigi duyuruda, "Amerika’nin Washington’daki sorunlarini çözmek için muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyaci var" dedi.Öz, kendisi için "Ülkemizin hastaliklarini iyilestirmek için adim atan dünya çapinda bir cerrah, savasçi ve saglik savunucusuyum" ifadelerini kullandi. ABD’de "The Dr. Oz Show" programinin sunucusu olarak taninan Dr. Öz, Twitter hesabindan yayinladigi videoda, ailesinin Amerika’ya iyi bir hayat kurmak için geldigini ve bunu basardigini söyleyerek ABD’de iyi üniversitelere gittigini, aile kurdugunu ve basarili bir cerrahi oldugunu söyledi."Pensilvanya’nin ABD’yi önde tutan muhafazakar bir Cumhuriyetçi’ye ihtiyaci var"Kalp cerrahi olarak binlerce hayat kurtardigini söyleyen Öz, daha sonra televizyon kariyerinin basladigini belirtti."Covid-19 salgininda Washington’un yanlis stratejileri nedeniyle çok fazla hayat ve asi kaybedildi" diyen Öz, "Hiçbir koruma saglayamadan özgürlügümüzü ve yasam enerjimizi aldilar" ifadelerini kullandi. Pensilvanya’nin "ABD’yi önde tutan muhafazakar bir Cumhuriyetçi’ye ihtiyaci oldugunu" söyleyen Öz, bu sekilde Senato adayligini dogruladigini belirtti.Uzun süredir ABD’nin New Jersey kentinde ikamet eden 61 yasindaki Öz, eski ABD Baskani Donald Trump tarafindan onaylanan mevcut adayin yaristan çekilmesiyle Pensilvanya eyaletinden seçim yarisina giriyor.Trump’in baskanlik döneminde Oval Ofis’teki doktoru olarak da bilinen Öz, Baskanlik Spor, Fitness ve Beslenme Konseyinde de yer almisti.