Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme! Gözaltına alındı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında tepkisini dile getiren bir şehit yakınına küfür etmiş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Yaşanan skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda’nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullanmış ve bu skandal olay kameralara yansımıştı.Yaşanan bu olay sonrasında ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.ŞEHİT YAKININA KÜFÜR ETTİ GÖZALTINA ALINDIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda'nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.