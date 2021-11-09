Renk Veren Çamaşır Lekesi Nasıl Çıkar? Renk Veren Çamaşırlar İçin Doğal Çözüm

Alkol ile Renk Veren Çamaşır Lekesi Çıkarma



Sirke ile Renk Veren Çamaşır Lekesi Çıkarma



Sıvı Deterjan ile Renk Veren Çamaşır Lekesi Çıkarma



Renk Veren Çamaşırlar Nasıl Temizlenir?



Renkliler Yıkanan Beyaz Çamaşır Lekesi Nasıl Geçer?



neredeyse hepimizin yaşadığı bir kabustur. Özellikle renkli ve beyaz çamaşırlar birlikte makineye atıldığında ortaya çıkan lekeler, tüm günümüzü berbat edebilir. Bu durumda çoğumuz yapacak bir şeyin olmadığına ve bu lekelerden kurtulamayacağımıza inanırız. Ancak size güzel bir haberim var. Doğal yöntemlerle renk veren çamaşır lekelerinden kurtulabilirsiniz. Peki? İşteYapmanız gereken, rengi atmış giysileri makineye atmadan önce lekenin üzerine izopropil alkol dökmektir. Ardından çok yüksek olmayan bir sıcaklıkta yıkayın.Lekeli giysileri tedavi etmek için amonyak ve sirke solüsyonları kullanabilirsiniz. Bir bardak beyaz sirkeyi bir bardak amonyak ile ayrı bir yerde karıştırın. Lekeye uygulamak için bir sünger veya temiz bir bez kullanın. Sonra yıkayın. Giysilerdeki lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.Boyalı giysilerdeki lekeleri çıkarmanın bir başka yolu da sıvı deterjan eklemektir. Giysileri bir kaba koyun, suyla kaplayın ve ardından çamaşır deterjanı ekleyin. Bir saat yeterli. Ardından durulayabilirsiniz.Öncelikle renkli giysilerin rengini düzeltmek için bir an önce müdahale etmek gerekir. Renk değiştiren çamaşırları kurutmamalısınız. Kuruduktan sonra rengini normale döndürmek çok daha zordur. Mümkünse, ıslak ve boyalı giysileri hemen yüksek kaliteli çamaşır tozu ile yıkayın. Giysilerin kuruduktan sonra boyandığını fark ederseniz işiniz biraz daha zor olsa da geç kalmış sayılmazsınız. Giysilerin boyalı kısımlarını ıslatın ve yukarıda bahsettiğimiz gibi yıkayın. Karışık renkli çamaşırları tekrar yıkamak işe yaramazsa, renk değiştiren çamaşırları bu sefer aynı renk çamaşırlarla birlikte yıkamalısınız. Yıkama talimatlarının izin verdiği en yüksek sıcaklıkta yıkadığınızdan emin olun.Yukarıdaki prosedürlerin hiçbiri renkli giysilerin rengini düzeltmenize yardımcı olamıyorsa, bir kovayı ılık suyla doldurun ve köpürtün. Kıyafetlerin karışık rengini belli bir süre bu kovada bırakırsanız renklerini düzeltebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biri ile sonuç alınamazsa, rengi atmış giysileri kuru temizlemeden başka bir yol yok demektir. Kuru temizleme firmaları bu alanda gelişmiş leke çıkarıcılar kullandığından kıyafetlerinizin eski haline dönmesine yardımcı olacaktır.Rengi atmış beyaz çamaşırları hemen atın ve kurutmadan önce yıkamak üzere çamaşır makinesine atın. Sadece rengi atmış beyazları birbirine atın ve yüksek ısıda yıkamaya çalışın. Beyaz giysileri hassas bir şekilde temizlemek için Toz Deterjan kullanabilirsiniz. Beyaz çamaşırlar çok lekelenmişse özel deterjan ürünü satın alıp kullanma talimatına uygun şekilde kullanabilirsiniz. Veya çamaşır tozuna ek olarak makineye çok az miktarda çamaşır suyu da ekleyebilirsiniz. Ama lütfen çamaşır suyunun giysilerinize zarar verme olasılığını göz önünde bulundurun.