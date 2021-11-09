Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: İlk açıklama için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve 2022 asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin, gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi. Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak." dedi. Bilgin, asgari ücret ile ilgili de Aralık ayını işaret etti.

2022 asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge çalışmaları merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamaları yaptı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi. Bilgin, asgari ücret tespit komisyonunun da Aralık'ta toplanacağını ve yeni asgari ücret zammını duyuracaklarını ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız.' dedi.3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI: AÇIKLAMA YAPILACAK3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.Bilgin, 'Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız.' diye konuştu.2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, 'Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak.' ifadelerini kullandı.'ALTERNATİF MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmaların da gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.