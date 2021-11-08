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Aydın'da doğan buzağı veterinerleri şoke etti! Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu

Doğum sırasında zorluk çıkınca sezeryan yapılan inek çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağı doğurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ile bitişik olduğunu gören veteriner ve çiftlik sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü.

Ekleme: 8.11.2021 - 17:05 Güncelleme: 8.11.2021 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da doğan buzağı veterinerleri şoke etti! Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu
Çin'de şoke eden olay! Kırsal Bahçearası Mahallesi'nde dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğine fark eden Erdem Çelik (38), veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi.

Dün saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü. Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezeryanla aldı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı. Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi.

Buzağı bugün sabah incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Baba mesleği hayvancılığı çocuk yaşlarda başlayarak sürdürdüğünü ifade eden Erdem Çelik, "Buzağının doğması için bayağı bir bekledik ama doğum olmayınca veteriner çağırdık. Veteriner baktı önce ikiz olduğu düşünüldü ancak yapılan muayene sonucunda iki buzağının birbirine yapışık olduğu tespit edildi. Bu nedenle normal doğum olmayacağını ve sezaryenle doğum yapılacağı kararı alındı.

Saat 02.00'de sezeryenle doğum başladı ve buzağı alındı. 2 kafası, 4 önde 2 arkada ayakları vardı ve görünce çok şaşırdık. Doğum esnasında birinin yaşadığını düşündük. Ancak doğum bittikten sonra ikisi de ölüydü. Bizim başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Uzun yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm ve duydum" dedi.

'ENDER RASTLANAN BİR DURUM'

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç, "Bir öğrencimiz aracılığıyla bir hayvan sahibinin anomali bir buzağının dünyaya geldiğini duyduk. Daha sonra incelemek üzere fakültemize aldık. İlk etapta dış görünüşünü inceledik. Röntgen çektik. İkizlik ve birleşimin nereye kadar ve hangi bölgelerde olduğunu inceledik.

Daha sonra otopsisi yani hayvan olarak nekropsisini yapacağız. Yapacağımız inceleme sonra nasıl oluştuğunun araştırmasını yapacağız. En azında hayvan sahibine çıkan sonuca göre dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi vereceğiz. Daha önce çift başlı bir buzağıya denk geldik. Ama onda sadece başta bir birleşme vardı. O buzağı da enfeksiyon şüphesiyle yaklaşmıştık ama çıkmadı tamamen genetik ve anormallik olarak binde bir yaşanan nadir olaylardan bir tanesiydi. Bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle genetik bozukluklardan birisi olduğu ortaya çıkacak. İnceleme yapmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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