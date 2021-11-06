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Tere Otu Faydaları Nelerdir? Tere Otu Nasıl Tüketilir?

Tere otu acı bir tada sahip olmasıyla bilinen oldukça yararlı bir bitkidir. Özellikle hastalıkların tedavisinde ve salatalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Peki, tere otu faydaları nelerdir? Tere otu zayıflatır mı? Tere otu zararları nelerdir? Tere nasıl tüketilir?

Ekleme: 6.11.2021 - 14:19 Güncelleme: 6.11.2021 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Tere Otu Faydaları Nelerdir? Tere Otu Nasıl Tüketilir?
Tere otu önceleri çok fazla bilinmese de şimdilerde faydalarıyla gündeme gelen önemli bir bitkidir. Acı bir tada sahip olan tere otu özellikle salatalarda kullanılan sağlıklı bir bitkidir. Tere otu faydaları sebebiyle oldukça dikkat çekmektedir. Tere otu nasıl tüketilir sorusu da bu sebeple oldukça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Tere otu faydaları ve tere nasıl tüketilir sorusunun cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Tere Otu Faydaları Nelerdir?


Acı bir tada ve keskin bir kokusu olan tere faydaları sebebiyle çoğu kişinin tercihi haline gelmektedir. Tere otunun yemeği yapılmasa da salatalarda veya et tariflerinin yanına oldukça yakışmaktadır. Tere otu faydaları sebebiyle çoğu kişi suyunu içmeyi de tercih etmektedir. Tere otu faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;

- Hafıza problemlerini giderir.

- Düzenli tüketildiğinde anksiyete ve depresyon tedavisi için oldukça etkili olmaktadır.

- İçindeki vitaminler sayesinde anne sütünü arttırır.

- Kansere karşı oldukça etkilidir.

- Sigaranın zararlarını hafifletici etkiye sahiptir.

- Cilt lekelerini giderir.




Tere Neye İyi Gelir?


Tere faydaları sebebiyle tadı acı olmasına rağmen oldukça tüketilen bir bitkidir. Çoğu kişi tere neye iyi gelir sorusunun cevabını merak etmektedir. Kolesterol ve kalp damar hastalıklarına iyi geldiği bilinen tere ayrıca depresyon, kaygı bozuklukları tedavisinde de kullanılmaktadır. Hafızaya oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu sebeple alzheimer ve benzeri rahatsızlıklara karşı koruma sağlar. Tere düzenli tüketildiği zaman birçok konuda fayda sağlayacaktır. A vitamini eksikliği, diş rahatsızlıkları, bronşit gibi rahatsızlıkları da gidermeye yardımcı olur. Tere göz sağlığını korumakta ve diyabet riskini azaltmakta da oldukça işe yaramaktadır.


Tere Otu Zayıflatır Mı?


Tere otuyla ilgili en çok merak edilenlerden biri de tere zayıflatır mı sorusudur. Tiroid sorunlarını gideren tere aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırarak zayıflamaya destek olmaktadır. Ayrıca tere vücutta biriken ödemlerin atılmasında da oldukça fayda sağlamaktadır. Bu sebeple tere tohumu sabahları ılık bir suyla birlikte içilebilir veya salatalarda da lezzeetli bir hale getirilerek yenilmesi mümkündür.


Tere Otu Nasıl Tüketilir?


Tere otu faydalarını öğrenen çoğu kişi tere otu nasıl tüketilir sorusunu da oldukça merak etmektedir. Tere otu tüketilirken oldukça acı olması sebebiyle çoğu kişi tarafından limonla birlikte tüketilmektedir. Havuç ve roka ile salata yapımında da kullanılabilir. Tere otu çorbalara konularak güzel bir lezzet de ortaya çıkarılabilir. Ayrıca tere otundan faydalanmak isteyen çoğu kişi tere otunu kaynatarak suyunu içmektedir. Bu suyu içmekte zorlanırsanız içine limon damlatarak daha içilebilir hale getirebilirsiniz.





Tere Otu Zararları


Tere otu acı olduğu için mide problemine sahip kişiler tarafından dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Aşırı tüketildiğinde idrar yaparken yanma hissi yaşatabilir. Aynı şekilde gaz sorunları da tere otu zararları arasındadır. Hamileyken de tere otu kullanımı zararlı olabilmektedir. Bu sebeple uzman bir doktora danışarak kullanmanız tavsiye edilmektedir. Tansiyonu düşürmesi sebebiyle de tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekmektedir.
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