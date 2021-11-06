Sumak Neye İyi Gelir? Sumak Faydaları Nelerdir?

Sumak Faydaları Nelerdir?

Sumak Neye İyi Gelir?



Sumak Nasıl Kullanılır?



Sumak Ne Kadar Tüketilmeli



Sumak Zayıflatır Mı?

Sumak Zararları

Sumak Türk mutfağında kullanılan ve oldukça sevilen bir baharattır.da son zamanlarda oldukça araştırılan konular arasındadır. İçinde bulunan antioksidan sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Kalp ve damar sağlığı üzerine olan etkileri de sumağın tercih edilmesinde büyük rol oynamaktadır.veiçin yazının devamını takip edebilirsiniz.arasında en bilineni kalp-damar sağlığına olan etkisidir. Sumak içinde bulundurduğu antioksidan sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Mide bulantısını anında kesme özelliğine sahiptir. Özellikle şeker hastalığında da sumak baharatı oldukça işe yaramaktadır. Kansere yakalanma riskini azaltmaktadır.şu şekilde sıralanabilir;-Yüksek kolesterole iyi gelir. Kalp ve damar sağlığına faydalıdır.-Karaciğer rahatsızlıklarına oldukça iyi gelmektedir.-Bronşit ve benzeri solunum yolu rahatsızlıklarını giderir.-Cildi güzelleştirir ve daha parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar.Sumak mutfakta birçok tarifte kullanılan ve lezzet katan bir baharattır. Özellikle çayı yapıldığı zaman çok daha faydalı olabilmektedir.sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Özellikle regl düzensizliğinde kullanılmaktadır. Bununla beraber detoks etkisiyle de vücuttaki toksinleri atarak kişiyi hastalıklardan korur. Sindirim sistemine de iyi gelerek hazımsızlık ve şişkinlik gibi problemleri ortadan kaldırır.Sumak yemek tariflerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat bazı kişiler diğer kullanım alanları hakkında bilgi sahibi değildir.sorusu da bu noktada merak edilmektedir. Sumak yemekler dışında çay yapılarak da tüketilebilir. Aynı zamanda yoğurtla birlikte tüketildiğinde metabolizmayı çalıştırır ve vücuda fayda sağlar. Sumağın ekşi tadı özellikle salatalarda tercih edilmesine de sebep olmaktadır.Sumak aşırı tüketildiğinde bazı yan etkiler doğurabilmektedir. Özellikle yemek tariflerinde 1 çay kaşığından fazla kullanılması önerilmez.Sumak çay halinde yapıldığında ise günde 1 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Sumak aşırı tüketildiği zaman bazı rahatsızlıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.Sumağın sağlığa olan faydaları arasında metabolizmayı çalıştırması da bulunmaktadır. Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilersorusunu oldukça merak etmektedir. Sumak yağ yakmaya yardımcı olur. Özellikle yoğurtla beraber iyi bir ara öğün olarak tercih edilebilir. Bu şekilde tüketildiğinde hem tokluk sağlayacak hem de metabolizmayı çalıştıracaktır. Bu sebeple sumak zayıflamak isteyen kişilerin favori ürünü haline gelmektedir.aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sumak fazla tüketildiğinde tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bağırsaktaki yağ emilimi de sumağın aşırı tüketimi sonucu azalacaktır. Alerjik bünyeye sahip kişilerin sumak tüketmeden önce bir doktora danışması tavsiye edilmektedir. Hamilelik döneminde de sumak tüketimine dikkat edilmelidir. Genellikle ağır bir baharat olması sebebiyle hamile ve emziren annelerin kullanması tavsiye edilmemektedir.