Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir? Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir?

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?



Fibromiyalji Kimlerde Görülür?



Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir?



tanısını kesin olarak doğrulayabilecek bir test yoktur. Tanı aşamasında doktor gerekli tüm testleri kontrol edecek, hastanın tıbbi geçmişini dinleyecek ve hastanın tıbbi muayenesini yapacaktır. Vücuttaki 18 hassas noktayı kontrol edin. 3 aydan uzun süren kronik ağrıyı açıklayacak tanımlanabilir bir tıbbi durum yoksa mevcut verilere göre fibromiyalji tanısı konur. Bu bağlamda fibromiyalji sendromu için fantom hastalık terimi de kullanılmaktadır. PekiŞiddetli ağrı, fibromiyalji sendromunun en belirgin semptomudur. Hassasiyet kontrolünde genellikle saat 18'de en az 11 ağrı olur. Hastalar kendilerini ifade ederken sıklıkla “Vücudumun her yerinde ağrı var” ifadesini kullanırlar. Boyun, sırt, omuzlar, bel, kalçalar, dirsekler ve dizler vücudun hassas ve ağrılı kısımlarına sahiptir. Fibromiyaljili tüm hastaların ağrı noktaları ve ağrı yoğunluğu tam olarak aynı değildir. İnsanlarda çok sayıda veya bazı belirtiler görülebilir. İşte-Baş ağrısı,-Göğüs ağrısı,-Halsizlik,-Bağırsak ve mide problemi,-Diş sıkma problemi,-Nefes almada zorluk,-Dikkat sorunu,-Unutkanlık,-Mutsuzluk,-Depresyon-Kadınlar,-Ailesinde fibromiyalji öyküsü olanlar,-Kronik depresyonu olanlar,-Bağırsak ve mide sorunu yaşayanlar,-Sürekli stres yaşayan kişiler,-Uygu ve beslenme bozukluğu olanlar,-Spor yapmayanlarda,-Gluten ve histamin alerjisi olanlarda görülür.Fibromiyalji bir sendrom olduğu için tedavisi multidisiplinerdir. İlgili bölümdeki bir uzmandan teşhis konulduktan sonra hastanın egzersiz planı düzenlenir, diyet planı geliştirilir ve psikolojik destek sağlanır. Bir kişinin eksikliği varsa, vitamin ve mineraller eklenmelidir. Bağırsak sorunları ortadan kaldırılmalı, hastalar alerjik ve intoleransı olan gıdalardan uzak durmalıdır. Bir kişi dişlerini sıkıyorsa, diş etleri veya diş eti enfeksiyonları veya başka sorunları varsa, kesinlikle bir diş hekiminin desteğini hak eder. Fibromiyaljili hastalarda kas-iskelet sistemi sorunları için manuel terapi, eklem hareketi, klinik egzersiz ve medikal masaj da çok önemlidir. Fibromiyaljisi olan hastaların bir süre egzersiz yapması gerekir. Cidden yanlış eğitim ve egzersiz mevcut ağrıyı daha da artıracaktır. Bu nedenle, bir fizyoterapist gözetiminde araştırma yapılmalıdır. İnsanların uykuları da düzenli ve kaliteli olmalıdır.Fibromiyalji için tek bir tedavi yoktur. Hastalar tek bir tedaviden net sonuçlar beklemeye devam ettiğinde ve hiçbir tedavi sonucu olmadığında veya tedavinin sağladığı rahatlama kısa bir süre sürdüğünde, karamsarlık karamsarlığa yol açabilir ve ağrı daha da şiddetlenebilir. Kapsamlı tedavi için uzmanlardan gerekli destek alındığında sorun tamamen veya temelde kontrol altına alınır ve tedavi büyük başarı sağlar. Fibromiyalji tedavisinde ailenin hastayı anlaması, hastalığı anlaması ve hastanın psikolojik desteği tedavinin başarı oranını arttıran en önemli faktörlerdir.