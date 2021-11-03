Bilek Kisti Neden Olur? Bilek Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?









Bilek Kisti Nedir?

Bilek Kisti Belirtileri Nelerdir?

Bilek Kisti Neden Olur?

Bilek Kisti Tedavisi







Bilek Kisti Bozuk Para Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bilek kisti kası kemiğe bağlayan doku üzerinde oluşan sıvı birikmesidir. Bu sıvı birikmesi sonucunda bilek etrafında şişlik ve yumru meydana gelir. Bu durum çoğu kişi tarafından korkutucu görülmektedir. Fakat bu yumru kanserli bir yapıya sahip olmadığı için endişeli bir durum oluşmayacaktır. Yumru içindeki sıvı yapışkan ve jel kıvamındadır.Bazı yumrular kendiliğinden geçen bir yapıya sahiptir. Fakat bazen kistler sert bir yapıya sahip olduğundan ameliyat gerektirebilir. Bu sebeplevehakkında birçok soru merak edilmektedir.veiçin de daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.Bilek kisti bilek eklemi boyunca oluşabilen iyi huylu bir kisttir. Bilek kistinin tıptaki ismi ise Ganglion kisti olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda ayak bileklerinde de meydana gelebilmektedir. Bazen bu kistler küçük boyutlarda bazense daha büyük yumrular şeklinde meydana gelebilmektedir. Bazı durumlarda bilek kisti sebebiyle ağrı hissedilebilir.sorusuve nedenlerini daha iyi anlama amacıyla çoğu kişi tarafından merak edilmektedir.Bilek kisti için belirleyici birkaç madde bulunmaktadır. Genellikle bilekte oluşan ağrı ve şişlik sonucunda fark edilmektedir.arasında yuvarlak ve oval yumrular ilk sırada yer almaktadır.kolaylıkla fark edilen bir yapıya sahiptir. Fakat zaman zaman kendiliğinden geçebilen bir yapıya sahip olmasıyla çoğu kişinin herhangi bir şey yapmadan bu şişliği gözlemlemesi gerekmektedir.Cinsiyet ve yaş bilek kisti neden olur sorusuna cevap veren önemli etkenlerdir. 20 ile 40 yaş arası kişilerde görülmektedir. Tırnaklarda aşınma ve yıpranma bulunan kişiler bu açıdan risklidir.Eklem yaralanması geçiren kişiler de bilek kisti oluşumuna neden olmaktadır. El bileği ile alakalı işlerde çalışanlar bilek kisti oluşmasına neden olmaktadır.Bilek kisti belirtileri meydana geldiğinde çoğu kişi önceliklesorusunun cevabını araştırmaktadır.ortaya çıktığında gözlemlenmesi gerekmektedir. Çünkü genellikle bilek kistlerinin yarısı kendiliğinden geçebilmektedir. Fakat bilekteki kist uzun süredir geçmiyorsa ve hareketliliği kısıtlıyorsaiçin bazı yöntemlere başvurulmaktadır.- Bilekte kist meydana geldiğinde geçici olarak atel ile desteklenerek kist oluşumu engellenebilir.- İğne veya şırınga ile de bilek kisti tedavisi sağlanabilmektedir.- Bilek kisti ameliyatı ise son seçenek olarak tercih edilmektedir. Lokal anestezi veya genel anestezi altında bilek kisti ameliyatı gerçekleştirilebilir.için genellikle bozuk para yöntemi de uygulanmaktadır. Bu yöntemle yumruya baskı uygulayarak şişliğin inmesi amaçlanmaktadır. Uzmanlar genellikle bu yöntemin yapılmasını tavsiye etmemektedir. Ayrıca bazı kişiler evde basit yöntemlerle kistin içindeki sıvıyı çekmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu durum tamamen geçerli bir çözüm olmayacaktır. Bu sebepleiçin bir doktora başvurulması ve gerekli yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple etraftan duyulan bilgilere güvenmemeniz tavsiye edilmektedir.