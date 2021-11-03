Bilek Kisti Neden Olur? Bilek Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Bilekte meydana gelen kistler konusunda çoğu kişi endişelenmektedir. Bu sebeple bilek kisti neden olur ve bilek kisti tedavisi çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, bilek kisti neden olur? Bilek kisti belirtileri nelerdir? Bilek kisti ameliyatı nasıl yapılır? İşte merak edilenler…
Bilek kisti kası kemiğe bağlayan doku üzerinde oluşan sıvı birikmesidir. Bu sıvı birikmesi sonucunda bilek etrafında şişlik ve yumru meydana gelir. Bu durum çoğu kişi tarafından korkutucu görülmektedir. Fakat bu yumru kanserli bir yapıya sahip olmadığı için endişeli bir durum oluşmayacaktır. Yumru içindeki sıvı yapışkan ve jel kıvamındadır.
Bazı yumrular kendiliğinden geçen bir yapıya sahiptir. Fakat bazen kistler sert bir yapıya sahip olduğundan ameliyat gerektirebilir. Bu sebeple bilek kistine ne iyi gelir ve bilek kisti ameliyatı hakkında birçok soru merak edilmektedir. Bilek kisti tedavisi ve bilek kisti ameliyatı için de daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.
Bilek Kisti Nedir?
Bilek kisti bilek eklemi boyunca oluşabilen iyi huylu bir kisttir. Bilek kistinin tıptaki ismi ise Ganglion kisti olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda ayak bileklerinde de meydana gelebilmektedir. Bazen bu kistler küçük boyutlarda bazense daha büyük yumrular şeklinde meydana gelebilmektedir. Bazı durumlarda bilek kisti sebebiyle ağrı hissedilebilir.Bilek kisti nedir sorusu bilek kisti belirtileri ve nedenlerini daha iyi anlama amacıyla çoğu kişi tarafından merak edilmektedir.
Bilek Kisti Belirtileri Nelerdir?
Bilek kisti için belirleyici birkaç madde bulunmaktadır. Genellikle bilekte oluşan ağrı ve şişlik sonucunda fark edilmektedir. Bilek kisti belirtileri arasında yuvarlak ve oval yumrular ilk sırada yer almaktadır. Bilek kisti belirtileri kolaylıkla fark edilen bir yapıya sahiptir. Fakat zaman zaman kendiliğinden geçebilen bir yapıya sahip olmasıyla çoğu kişinin herhangi bir şey yapmadan bu şişliği gözlemlemesi gerekmektedir.
Bilek Kisti Neden Olur?
Cinsiyet ve yaş bilek kisti neden olur sorusuna cevap veren önemli etkenlerdir. 20 ile 40 yaş arası kişilerde görülmektedir. Tırnaklarda aşınma ve yıpranma bulunan kişiler bu açıdan risklidir. Bilek kisti neden olur? Eklem yaralanması geçiren kişiler de bilek kisti oluşumuna neden olmaktadır. El bileği ile alakalı işlerde çalışanlar bilek kisti oluşmasına neden olmaktadır.
Bilek Kisti Tedavisi
Bilek kisti belirtileri meydana geldiğinde çoğu kişi öncelikle bilek kisti tedavisi nedir sorusunun cevabını araştırmaktadır. Bilek kisti belirtileri ortaya çıktığında gözlemlenmesi gerekmektedir. Çünkü genellikle bilek kistlerinin yarısı kendiliğinden geçebilmektedir. Fakat bilekteki kist uzun süredir geçmiyorsa ve hareketliliği kısıtlıyorsa bilek kisti tedavisi için bazı yöntemlere başvurulmaktadır.
- Bilekte kist meydana geldiğinde geçici olarak atel ile desteklenerek kist oluşumu engellenebilir.
- İğne veya şırınga ile de bilek kisti tedavisi sağlanabilmektedir.
- Bilek kisti ameliyatı ise son seçenek olarak tercih edilmektedir. Lokal anestezi veya genel anestezi altında bilek kisti ameliyatı gerçekleştirilebilir.
Bilek Kisti Bozuk Para Tedavisi Nasıl Yapılır?
Bilek kisti tedavisi için genellikle bozuk para yöntemi de uygulanmaktadır. Bu yöntemle yumruya baskı uygulayarak şişliğin inmesi amaçlanmaktadır. Uzmanlar genellikle bu yöntemin yapılmasını tavsiye etmemektedir. Ayrıca bazı kişiler evde basit yöntemlerle kistin içindeki sıvıyı çekmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu durum tamamen geçerli bir çözüm olmayacaktır. Bu sebeple bilek kisti tedavisi için bir doktora başvurulması ve gerekli yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple etraftan duyulan bilgilere güvenmemeniz tavsiye edilmektedir.