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Pürüzsüz Patates Püresi Yapmanın Püf Noktası: Pürüzsüz Patates Püresi Nasıl Yapılır?

Pürüzsüz patates püresi tarifi, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Çünkü pürüzsüz patates püresi yapmanın pek çok püf noktası bulunuyor. Peki Pürüzsüz Patates Püresi Nasıl Yapılır? İşte Pürüzsüz Patates Püresi Yapmanın Püf Noktası...

Ekleme: 29.11.2021 - 13:36 Güncelleme: 29.11.2021 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Pürüzsüz Patates Püresi Yapmanın Püf Noktası: Pürüzsüz Patates Püresi Nasıl Yapılır?
Patates kızartması, kumpir ve salataların hepsi birbirinden lezzetli. Ancak, hiçbir şey pürüzsüz ama kalın ve lezzetli patates püresinin yerini alamaz. Patates püresi hazırlarken ilk bakışta kolay gibi görünse de bazı yaygın hatalar var. Peki Pürüzsüz Patates Püresi Nasıl Yapılır? Sizler için Pürüzsüz Patates Püresi Yapmanın Püf Noktasını yazdık.

Pürüzsüz Patates Püresi

Pürüzsüz Patates Püresi Nasıl Yapılır?


Bu işin en önemli sırrı patates püresinin ana malzemesinin taze patates olmasıdır. İlk önce kirli beyaz renkli taze organik patatesleri seçin. Yeşil veya filizlenmiş patateslerinizi püre yapmak için kullanmayın. Patatesleri kabukları ile haşladığınızdan emin olun çünkü patates nişastası püre yapımında çok önemli bir rol oynar. Patateslerin üzerindeki toprağı temizledikten sonra bol tuzlu suya koyun ve yumuşayana kadar haşlayın.

Daha sonra patatesleri ocaktan alın, dilerseniz ellerinizi yakmamaya dikkat ederek soğuk su ile soyun. Sıcak soyduğunuz patatesleri bir kaseye koyun. Bir tokmak veya patates ezici ile ezmeye başlayın (mevcut değilse çatal kullanın). Patates ezici veya havaneli kullanmak patateslerin çok iyi bir kıvam almasına yardımcı olacaktır. Bir blender veya mikser kullandığınızda kıvamı gereksinimleri tam olarak karşılamayabilir. Patates püresi nişasta saldığı için tadı daha lezzetli oluyor.

Pürüzsüz Patates Püresi

O zaman o efsanevi tutarlılığın sırrını öğrenmenin zamanı geldi. 5 adet orta boy patates için 1 su bardağı yağsız süt yeterlidir. Sütünüzün taze tam yağlı olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz. Sütü ekleyip patatesleri ezmeye devam edin. Süt yerine 1 tatlı kaşığı krema da ekleyebilirsiniz. Sütlü patates püresi daha hafif bir tada sahip olsa da 'kalori umurumda değil' derseniz krema patates püresi için de çok uygun. Ayrıca ekleyeceğiniz sütün veya kremanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Sıra geldi tereyağına! 450 gram patatese 200 gram tereyağı, yaklaşık yarısı kadar eklemeniz gerekiyor. Bu oranı kullanacağınız patates miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Özellikle patatesler biraz sıcakken tereyağı eklemenizi öneririz. Bu, tanımlamayı kolaylaştıracaktır. Ardından tuz ekleyin, isterseniz taze çekilmiş karabiber ekleyip biraz daha ezebilirsiniz.

İşte pürüzsüz patates püresi tarifi aslında bu kadar basit! Artık patates püresini servis edebilirsiniz.
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