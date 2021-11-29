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Beyaz Gazete
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CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti yönetimine eleştirileri nedeniyle CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen'i ihraç etti. Sevigen, ihraç kararının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ateş püsküren Sevigen, "Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim. Atatürk'e kefere diyenlere, PKK/PYD'ye terör örgütü diyemeyenlere, partiden FETÖ'yü temizlemeyenlere Atatürk'ün partsini teslim etmeyeceğiz." dedi

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Ekleme: 29.11.2021 - 17:26 Güncelleme: 29.11.2021 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi. Sevigen'in ihraç nedeni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi olarak gösterildi. Sevigen, kendisine 'Kemal Bey'i eleştirme' talimatı gönderildiğini, kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Sevigen, "Gerekçeli kararı bekliyorum. Kemal Bey ve etrafında partiye çöken 4-5 kişi var. Bu partiye çökenlerden bu partiyi temizleyeceğiz." dedi.



"KEMAL BEY'İ ELEŞTİREMEZSİN DİYE YAZI GÖNDERDİLER"

CHP İstanbul'un kendisine ihraç istemi ile ilgili bir süreç başlattığını hatırlatan Sevigen, Ankara'dan kararın döndüğünü ve kendisine Kılıçdaroğlu'nu eleştirme talimatı verildiğini söyledi. Sevigen, "Bana, , 'Kemal Bey'i eleştiremezsin diye yazı gönderdiler.' Kemal Bey kim? Kemal Bey kendisini tövbe haşa ilah mı görüyor? CHP Genel Başkanı her dönem eleştirilebilmiştir. Kemal Bey eleştirilemez diye bir şey mi var! Ben bu talimatı kabul etmedim" dedi.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYENLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Sevigen, Kılıçdaroğlu ve yönetimine ateş püskürdü, "Gerekçeli kararı bekliyorum. Kemal Bey ve etrafında partiye çöken 4-5 kişi var. Bu partiye çökenlerden bu partiyi temizleyeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Hukuki ve siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Atatürk'ün emanetini, Atatürk'e 'kefere' diyenlere, PKK'ya PYD'ye 'terör örgütü' diyemeyenlere, FETÖ'den bu partiyi temizleyemeyenlere teslim etmeyeceğiz." dedi.

Sevigen, gerekçeli karar sonrası harekete geçeceğini, haksızlık tespit etmesi durumunda ise çok daha sert bir mücadele yürüteceğini söyledi.

Sevigen, "Bizim bu partide Kılıçdaroğlu'ndan fazla emeğimiz vardır. Kemal Bey bizim yanımızda kim! Biz bu partiye yıllarca her kademede hizmet ettik. Bizi ayağa düşürmelerine izin vermem. Gerekçeli karar sonrası bakacağım, bir haksızlık varsa kavga etmek istemiyordum ama onları sokağa çıkamaz hale getireceğim." dedi.

"KEMAL BEY İLK ÖNCE ZULMEDEREK PARTİDEN GÖNDERDİKLERİNDEN HELALLİK İSTESİN"

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına değinen ve göndermede bulunan Sevigen, "Haksızlık yapıp zulmediyorlar. Kemal bey önce kendi zulmettiği arkadaşlarından özür dilesin. Sonunu bırakmayız." diye konuştu.

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
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