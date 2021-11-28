Uyku Felci Neden Olur? Uyku Felci Nasıl Geçer?

Uyku Felci Neden Olur?

Uyku Felci Ne Kadar Sürer?

Uyku Felci Belirtileri

Uyku Felci Tedavisi

yaşandığında çoğu kişi büyük endişeye kapılır. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasındavesoruları yer alır. Uyku felcinin halk arasında kullanılan ismi karabasandır. Geceleri uykuda ortaya çıkan bu rahatsızlıkta bilinç yerinde olmasına rağmen vücut kıpırdayamaz. Bu sebeple felcin etkilerinin azalmasının ardından çoğu kişinin en merak ettiği sorusorusudur. Uyku felcinin altında birçok neden bulunabilir. Bu rahatsızlık yaşandığı zaman ciddiye alınarak neye bağlı olarak ortaya çıktığı tespit edilmelidir.ve daha fazlası için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Halk arasında karabasan olarak adlandırılan uyku felci zaman zaman çoğu kişinin yaşadığı durumlar arasında yer alır. Bu sebeple en sık merak edilen sorular davesorularıdır. Uyku felcinin ortaya çıkmasındaki en büyük neden uyku problemleri olabilir. Uykuda meydana gelen bazı verimsizlikler bu durumun ortay çıkmasına neden olur. Özellikle uykusuzluk ve ruhsal problemler uyku felcinin ortaya çıkmasına neden olan rahatsızlıklar arasında ilk sıralarda yer alır. Madde bağımlılığı, genetik hastalıklar da bu nedenlerden sayılabilir. Ayrıca uyku esnasında rüya görüyorsak vücut kendini hareketsiz tutmak için büyük çaba sarf eder. Bu sebeple REM uykusunun zamanı dolmadan uyandığımızda bilinç uyanmış olur. Vücut hala hareket etmemeye çalıştığı için kişi hareket edemez ve büyük endişe yaşar. Uyku felcinin erkeklerde çok daha sık rastlanılan bir rahatsızlık olduğu belirtilmiştir. Çok fazla stres yapmak, kaygı bozuklukları ve uyku problemleri uyku felci nedenleri arasında en çok karşılaşılanlardandır.Uyku felci meydana geldiği zaman kişi büyük endişeye kapılır. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındaorusu yer alır. Uyku felci ortaya çıktığında kişi vücudunu hareket ettiremez. Uyku felci ortaya çıktığında süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bazen 30 dakika bazen de 1 saat kadar sürerek rahatsız olmamıza neden olabilir. Uyku felci sırasında çok fazla endişelenmek ve korkmak bu sürenin uzamasına neden olacaktır.ortaya çıktığında çoğu kişi aşırı panikleyerek bu sürecin uzamasına neden olur. Uyku felcinin nasıl ortaya çıktığı öğrenilirse bu durumun fark edilmesi ve kontrol altına alınması kolaylaşır.şu maddeler halinde sıralanabilir;-Bilinç açık olmasına rağmen hareket edememek-Kasılma ve krampların yaşanması-Çenenin kitlenmesi-Kol ve bacakların uyuşması-Baş ağrısı-Çarpıntıhakkında birçok konu merak edilir. Bu rahatsızlığın kesin ve net bir çözümü bulunmaz. Bu sebeple çoğu kişi belirtileri ve yaşanma sıklığını hafifletme yönünde tedavi alır. Uyku felcinin neye bağlı olarak ortaya çıktığı anlaşılarak bu yönde uygun bir tedavi planı oluşturulması amaçlanır. Bazı uyku felci problemleri stres ve kaygı bozukluğu hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıktığı için kişinin rahatlamasına yönelik ilaç tedavisi uygulanabilir. REM uykusunun kalitesini arttıracak ve destekleyecek ilaçlar da doktor tarafından reçete edilmesi ve uygun görülmesi halinde kullanılabilir. Bu sayede bu rahatsızlık çok daha nadir bir şekilde ortaya çıkacaktır.