Putin, Aliyev Ve Pasinyan, Soçi'de Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Baskani Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaskani Ilham Aliyev ve Ermenistan Basbakani Nikol Pasinyan, Rusya’nin Soçi kentinde bir araya geldi.Putin, Aliyev ve Pasinyan’la görüsmesinde, Karabag’da varilan anlasmalarin ardindan önemli isler yapildigini ancak bazi sorunlarin devam ettigini söyledi.Azerbaycan-Ermenistan sinirinda bazi trajik olaylarin da yasandigini belirten Putin, "Insanlar yaralaniyor, hayatlarini kaybediyor ve bu durum bizim dikkatimizi vermemiz gereken bir konu. Açikçasi tam da bu konu nedeniyle, gelecekte bu tür olaylarin yasanmamasi için bugün bir araya geldik." dedi.Bölgede büyük çapli askeri çatismalarin yasanmadigina isaret eden Putin, "Rus baris gücü ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalismalarini sürdürüyor. En önemlisi, gelecekte huzurlu bir yasam için kosullarin yaratiliyor olmasidir." diye konustu.Rus, Azerbaycanli ve Ermeni basbakan yardimcilarinin baskanlik ettigi üçlü komisyonun da önemli asamalar kaydettigini anlatan Putin, "Yakin gelecekte, ulasim baglantilarinin açilmasina yönelik uygun kararlari alabilecegimize inanmak için sebepler var." ifadesini kullandi.Putin, Rusya’nin da bölgedeki ulasim baglantilarinin açilmasina ilgi duydugunu kaydederek, "Yüzyillardir tek bir devletin parçasi olarak bir aradaydik, çok derin tarihi baglarimiz var. Onlarin çökmesini istemeyiz. Tam tersine, onlari onarmaya ve desteklemeye çalismaliyiz. Durumun normallesmesine, olumlu yönde gelismesine yönelik her iki taraftan da ilgisi var." dedi.- Aliyev: "Sinirlarin belirlenmesini konusacagiz"Aliyev, Rus baris gücünün (Karabag’daki) faaliyetlerinden övgüyle bahsederek onlarin yillarca dondurulmus bir soruna sahip olmasi nedeniyle geçen yil savasin yasandigi bölgenin güvenligini sagladigini dile getirdi.Azerbaycan’in savasin bitmesinin ardindan geçen 1 yil içinde hem savasin sonuçlarinin ortadan kaldirilmasi hem de ulasim hatlarinin açilmasi konusunda en yüksek düzeyde yapici tutum sergiledigini vurgulayan Aliyev, 10 Kasim 2020’de imzalanan üçlü bildirinin neredeyse tüm maddelerinin hayata geçirildigini, fakat ulasim hatlariyla ilgili hususlarin henüz gerçeklesmedigini hatirlatti.Aliyev, bugün hem ulasim hatlarinin açilmasini hem de Azerbaycan ile Ermenistan arasinda sinirlarin belirlenmesi konusunu konusacaklarini belirterek, sunlari söyledi:"Rusya’nin bu konudaki destegini, danismanlik destegini takdir ediyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasinda sinirlar belirlenmis degil. Daha önce de kamuoyu önünde sinir hattinin belirleme sürecine baslamaya hazir oldugumuzu beyan etmistik. Ayrica daha önce kamuoyu önünde Ermenistan’a, çatismaya son vermek, karsilikli olarak toprak bütünlügü ve egemenligi tanimak, iki komsu olarak yasamak, iki komsu gibi yasamayi yeniden ögrenmek için baris anlasmasi müzakerelerine baslamayi önermistik.”- Pasinyan: "Sinir hattini belirleme sürecine haziriz"Pasinyan, Azerbaycan’in Ermenistan topraklarina girdigini iddia ederek, "Karabag'da süreç arzu edildigi kadar istikrarli bir durumda degil. 12 Mayis’tan bu yana Ermenistan-Azerbaycan sinirinda kriz durumu var." dedi.Ulasim baglantilarinin açilmasinin, bölgede çözülmemis tek sorun olmadigini öne süren Pasinyan, "Biliyorsunuz ki savas esirleri, rehineler ve diger tutuklularla ilgili bir sorun var ve bu çok önemli insani bir sorundur." diye konustu.Sinir hattinin belirlenmesi konusuna destek verdiklerini anlatan Pasinyan, "Ermenistan'in sinir hattini belirleme sürecini baslatmaya hazir oldugunu defalarca dile getirdim. Tüm ulasim ve ekonomik baglantilarin açilmasi ve blokajlarin kaldirilmasi konusu da bizim için çok önemli ve bu sorunlari çözmekle gerçekten ilgileniyoruz." ifadelerini kullandi.