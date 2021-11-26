Miçotakis Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Mültecileri durdurmak zorundalar

ABD medyasına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti. "Türkiye'nin mültecileri durdurma zorunluluğu var." diyen Miçotakis, "Ben insanların niye Yunanistan'ı suçladığını anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Washington Post'a verdiği demeçte Türkiye'yi şikayet etti.'TÜRKİYE MÜLTECİLERİ DURDURMAK ZORUNDA'Washington Post'a yaptığı açıklamasında 'Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var' diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ben insanların Türkiye'yi suçlaması yerine Yunanistan'ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor''TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ AGRESİF TAVRINI BIRAKMALI'Öte yandan, Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, 'Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur.' dedi.