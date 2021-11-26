En Hızlı Zayıflatan Yoğurt Kürleri: Kilo Verdiren Yoğurt Kürleri Tarifi!

Yoğurt Kürleri Kilo Verdirir Mi?



En Hızlı Kilo Verdiren Yoğurt Kürleri



Hızlı Zayıflatan Zencefilli Yoğurt Kürü



Hızlı Zayıflatan Maydanozlu Yoğurt Kürü



Hızlı Zayıflatan Limonlu Yoğurt Kürü



Kadınların en büyük sorunlarından biri de hiç şüphesiz kilo verememeleridir. Bir yandan yeme düzenimizi bozmak istemiyoruz, diğer yandan aşırı yeme alışkanlığımızdan kurtulmak istiyoruz. Ancak her ne kadar diyete başlamaya karar versek de uzun ve sonu gelmeyen bir diyet listesiyle karşılaştığımızda kararımız anında değişebilir. Bu durumda beslenme alışkanlıklarınızı aniden değiştirmek yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve yoğurt kürü ile birkaç hafta içinde bölgesel yağlarınızdan kurtulmak daha iyidir.sayesinde en inatçı kilolardan bile kurtulabiliriz.ni sizler için bir araya getirdik.Başarısız diyetler, kimyasal ilaç kullanımı ve buna benzer birçok yöntem sizi kilolardan kurtarmayacağı gibi sağlığınızı da olumsuz etkileyecektir. Hayallerinizi kısa sürede vermek istediğiniz kiloları biliyoruz. Bu nedenle zararlı ve zor yöntemleri denemek yerine metabolizmanızı hızlandıracak faydalı doğal gıdalardan yardım almanızda fayda var. Zayıflatan yoğurt kürleri, yoğurdun diğer bazı malzemelerle karıştırılmasıyla elde edilebilen bir besindir. Yoğurt kürlerinin en belirgin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;-Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını sağlar.-Karın bölgesinde fazlalıklardan kurtulmanızı sağlar.-Ödem atmayı sağlar.-Kan şekerini yükseltir ve tatlı ihtiyacını bastırır.-Basen bölgesini inceltir.-Şişkinlik ve kabızlığı önler.-Bağışıklık sistemini güçlendirir.-Kısa sürede kilo verdirir.Yoğurt kürleri, ne sıklıkla ve kaç kalori aldığınıza bağlı olarak zayıflama oranınızı değiştirebilir. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verebilmek için sağlıklı bir beslenme programına ek olarak yoğurt kürlerini tüketebilirsiniz.1 kase yağsız yoğurt1 çay kaşığı tarçın1 çay kaşığı zencefil1 çay kaşığı zerdeçalKüçük bir kapta yoğurt, tarçın, zerdeçal ve zencefili iyice karıştırın. Bu kürü yatmadan 3-4 saat önce alın çünkü vücut geceleri yağ yakımını hızlandıracaktır. Bu kürü yedikten sonra yatmadan önce en az 4-5 bardak su için. Bu, vücudunuzun daha fazla yağ ve kalori yakmasına yardımcı olacaktır.Yarım demet maydanozYarım limon suyu1 su bardağı ılık suİlk olarak yarım demet maydanozu iyice yıkayıp doğrayın ve bir kaseye alın. Daha sonra maydanozun üzerine yarım limon suyu ve bir bardak ılık su ekleyin. Bir mutfak robotu yardımıyla tedavinizi yeşile dönene kadar işleyin. Sabah kahvaltıdan 15 dakika önce aç karnına için.Yarım limon suyu3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt1 çay kaşığı pul biberÖncelikle limon suyu, yarım yağlı yoğurt ve pul biberi dediğimiz gibi uygun bir kapta karıştırın. Hazırladığınız kürü gece yatmadan en az yarım saat önce alınız. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kürü yedikten sonra hiçbir şey yiyememenizdir. Bu işlemi iki hafta boyunca tekrarlayın. İkinci haftanın sonunda önemli değişiklikleri fark edeceksiniz.