En Hızlı Zayıflatan Yoğurt Kürleri: Kilo Verdiren Yoğurt Kürleri Tarifi!
Daha ince görünmek için göbek yağlarından nasıl kurtulacağını düşünenler için harika tariflerimiz var! Kilo verdiren yoğurt kürlerini uyguladıktan kısa bir süre sonra kilonuzdaki değişimi fark edeceksiniz. İşte En Hızlı Zayıflatan Yoğurt Kürleri…
Kadınların en büyük sorunlarından biri de hiç şüphesiz kilo verememeleridir. Bir yandan yeme düzenimizi bozmak istemiyoruz, diğer yandan aşırı yeme alışkanlığımızdan kurtulmak istiyoruz. Ancak her ne kadar diyete başlamaya karar versek de uzun ve sonu gelmeyen bir diyet listesiyle karşılaştığımızda kararımız anında değişebilir. Bu durumda beslenme alışkanlıklarınızı aniden değiştirmek yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve yoğurt kürü ile birkaç hafta içinde bölgesel yağlarınızdan kurtulmak daha iyidir. En hızlı zayıflata yoğurt kürleri sayesinde en inatçı kilolardan bile kurtulabiliriz. Kilo verdiren yoğurt tariflerini sizler için bir araya getirdik.
Yoğurt Kürleri Kilo Verdirir Mi?
Başarısız diyetler, kimyasal ilaç kullanımı ve buna benzer birçok yöntem sizi kilolardan kurtarmayacağı gibi sağlığınızı da olumsuz etkileyecektir. Hayallerinizi kısa sürede vermek istediğiniz kiloları biliyoruz. Bu nedenle zararlı ve zor yöntemleri denemek yerine metabolizmanızı hızlandıracak faydalı doğal gıdalardan yardım almanızda fayda var. Zayıflatan yoğurt kürleri, yoğurdun diğer bazı malzemelerle karıştırılmasıyla elde edilebilen bir besindir. Yoğurt kürlerinin en belirgin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
-Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını sağlar.
-Karın bölgesinde fazlalıklardan kurtulmanızı sağlar.
-Ödem atmayı sağlar.
-Kan şekerini yükseltir ve tatlı ihtiyacını bastırır.
-Basen bölgesini inceltir.
-Şişkinlik ve kabızlığı önler.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Kısa sürede kilo verdirir.
En Hızlı Kilo Verdiren Yoğurt Kürleri
Yoğurt kürleri, ne sıklıkla ve kaç kalori aldığınıza bağlı olarak zayıflama oranınızı değiştirebilir. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verebilmek için sağlıklı bir beslenme programına ek olarak yoğurt kürlerini tüketebilirsiniz.
Hızlı Zayıflatan Zencefilli Yoğurt Kürü
1 kase yağsız yoğurt
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı zerdeçal
Küçük bir kapta yoğurt, tarçın, zerdeçal ve zencefili iyice karıştırın. Bu kürü yatmadan 3-4 saat önce alın çünkü vücut geceleri yağ yakımını hızlandıracaktır. Bu kürü yedikten sonra yatmadan önce en az 4-5 bardak su için. Bu, vücudunuzun daha fazla yağ ve kalori yakmasına yardımcı olacaktır.
Hızlı Zayıflatan Maydanozlu Yoğurt Kürü
Yarım demet maydanoz
Yarım limon suyu
1 su bardağı ılık su
İlk olarak yarım demet maydanozu iyice yıkayıp doğrayın ve bir kaseye alın. Daha sonra maydanozun üzerine yarım limon suyu ve bir bardak ılık su ekleyin. Bir mutfak robotu yardımıyla tedavinizi yeşile dönene kadar işleyin. Sabah kahvaltıdan 15 dakika önce aç karnına için.
Hızlı Zayıflatan Limonlu Yoğurt Kürü
Yarım limon suyu
3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
1 çay kaşığı pul biber
Öncelikle limon suyu, yarım yağlı yoğurt ve pul biberi dediğimiz gibi uygun bir kapta karıştırın. Hazırladığınız kürü gece yatmadan en az yarım saat önce alınız. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kürü yedikten sonra hiçbir şey yiyememenizdir. Bu işlemi iki hafta boyunca tekrarlayın. İkinci haftanın sonunda önemli değişiklikleri fark edeceksiniz.