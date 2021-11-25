Sulu Çorba Nasıl Koyulaştırılır? Sulu Çorba Koyulaştırma Yöntemleri
Çorbanız eğer cıvık olduysa endişelenmenize hiç gerek yok. Evde çorba koyulaştırma yöntemleri ile kolaylıkla çorbanızı düzeltebilirsiniz. Peki, çorba nasıl koyulaştırılır? Çorba koyulaştırma yöntemleri nelerdir? Cıvık çorba için ne yapılır? İşte merak edilenler...
Zaman zaman sıcacık bir çorba içmek oldukça keyifli ve doyurucu eylemler arasında yer alır. En sevdiğiniz çorbanın hayaliyle mutfağa girdiyseniz ve çorbanızın suyu fazla olduysa endişe etmenize gerek yok. Bazı alternatif yöntemlerle çorbanızı koyulaştırmanız mümkün olacaktır. Sulu çorba nasıl koyulaştırılır ve sulu çorba koyulaştırma yöntemleri bu sebeple oldukça araştırılıyor. Mutfakta oldukça kötü olanların bile kolaylıkla uygulayabileceği çorba koyulaştırma yöntemleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Sulu Çorba Nasıl Koyulaşır?
Çorba ülkemizde herkesin severek tükettiği besinlerdendir. Birçok çorba tarifini yapmak için suyun dengesini ayarlamak da büyük önem taşır. Çorba çok sulu olduğu zaman istenilen lezzeti vermeyecektir. Eğer çorbanız çok koyu olursa da bu sefer istenilmeyen bir tat oluşacaktır. Sulu çorba nasıl koyulaşır ve sulu çorba koyulaştırma yöntemleri bu sebeple sık sık araştırılır. Eğer çorba içmeyi seviyorsanız fakat su dengesini ayarlayamıyorsanız bazı alternatif yöntemlerle kolaylıkla çorbanızı koyulaştırabilirsiniz. Sulu çorba nasıl koyulaşır sorusu için şu yöntemler tavsiye edilebilir;
- Çorbanın çeşidine göre belirleyeceğiniz makarana veya bakliyat ürünleriyle çorbanızı koyulaştırmanız mümkündür.
- Un, yumurta ve yoğurt ile çorba terbiyesi hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde kolaylıkla çorbanızı koyulaştırabilirsiniz.
- Çorbanın kıvamını arttırmak için tereyağı ve un kavurarak içine ekleyebilirsiniz. Kıvam alana kadar kaynattığınız çorbayı kolaylıkla koyulaştırabilirsiniz.
- Patates de çorba koyulaştırma yöntemleri arasında yer alır. Çorbanızın daha kıvamlı olması için çorbanın içine patates atın. Attığınız patates haşlandıktan sonra belnder yardımıyla çekin.
- Yüksek ateşte kaynatarak da fazla suyun buharlaşmasına yardımcı olabilirsiniz.
- İki kaşık nişasta yardımıyla nişastayı soğuk suya koyun. İyice karıştırdıktan sonra çorbanın içine yavaş yavaş ilave edin.
- Bayatlamış ekmekleriniz varsa da bunları çorbaya atıp blenderdan geçirerek kolaylıkla çorbanızı daha koyu hale getirebilirsiniz.
Çorba Cıvık Olursa Ne Yapılır?
Bazen lezzetli bir çorba pişirmek isteyebiliriz. Fakat mutfakta yapacağımız bazı hatalar bu durumun hüsranla sonuçlanmasına neden olabilir. Fakat mutfakta yapılan hataların genellikle kolay çözümleri bulunur. Özellikle çorbanız cıvık olduysa birkaç yöntem oldukça etkili olacaktır. Suyu dikkatli bir şekilde koymamanın sonucunda çorba genellikle cıvık olur. Bu da lezzetsiz, sulu bir tat almamıza sebep olur. Çorba cıvık olursa ne yapılır sorusu oldukça merak ediliyor. Çorbanızın cıvık olduğu durumlarda durumu olumlu yöne çevirebilirsiniz. Genellikle çorbaların içine atacağınız bulgur, prinç ve makarna gibi gıdalar çorbanızın koyulaşmasına yardımcı olacaktır. Bunun dışında unu ve tereyağını tavada kavurarak yavaş yavaş çorbaya ilave edebilirsiniz.