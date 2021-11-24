

Türksat 5B Uydusu Ne Zaman Fırlatılacak?

Türksat 5B Uydusu Ne İşe Yarar?

Son dakika açıklamalarına göre Türksat 5B uydusu hakkında yeni gelişmeler ortaya atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B uydusunun fırlatılacağı tarihi duyurdu. Çoğu vatandaş Türksat 5B uydusu ne zaman fırlatılacak sorusunu merak etmeye başladı. Özelliklevesoruları sıklıkla araştırılıyor.ve Tsorusu için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Türksat 5B uydusunun fırlatılacağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulmasıyla çoğu kişisorusuna cevap aramaya başladı. 42 derece doğu yörüngesinde yer alan uyduların yedeklenmesini sağlamak için Türksat 5B uydusunun gönderileceği belirtildi. Airbus D&S firması tarafından sözleşmesi imzalanan uydunun üretiminin sonuna geldiği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uyduyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;"Mevcut proje takvimine göre 2021 yılı Aralık ayının sonunda Türksat 5B uydusunun Space X firmasının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor."Türksat 5B uydusu gönderileceği tarihin belirlenmesiyle çoğu vatandaş tarafından büyük ilgiyle karşılanan konu hakkında birçok araştırma yapılıyor.vesorusu bu sebeple oldukça ratılıyor. Türksat 5B uydusunun yük kapasitesi sayesinde Türksat uydu filosunda oldukça işe yarayacağı belirtildi. Sabit Uydu Servisi FSS sınıf uydularla karşılaştırıldığında 20 kata kadar çıkan verimlilik sağladığı belirtiliyor. Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;- "Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Band faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Band kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak.".- "Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından belirtilenlere göre uydunun haberleşme ihtiyacı için gerekli olduğu belirtildi. Ayrıca kamu kurumları ve özel şirketlerin uydu haberleşme ihtiyacına fayda sağlayacağı da eklendi. Ayrıca Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalar şu şekikde;- "Uydumuz üzerinden sağlanacak etkin haberleşme çözümleriyle Türksat'ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir."- "Bir milat olacak olan Türksat 6A, havacılık, uzay ve savunma sektörümüzün önde gelen proje paydaşları tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen güncel pek çok haberleşme uydusu sistemini barındırmaktadır. Türksat 6A ile Türkiye GEO uydu teknolojisine sahip olan, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yerini alacaktır.".- "Mühendislik modeli entegrasyonu USET merkezinde 2021'in nisan ayında tamamlanan 6A'nın, uydu sistem seviyesi çevresel test faaliyetlerine başlandı. Bu faaliyetler kapsamında Isıl Denge Testi, Akustik Titreşim, Sinüs Titreşim Testleri, Kütle Merkezi Ölçümleri, Statik Yük Testleri icra edilmekte ve Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetleri ise USET merkezinde eş zamanlı yürütülmektedir. Proje kapsamında en önemli kazanımlarımız arasında yer alan ve yerli olarak geliştirilen 29 adet ekipmanın yeterlilik ve mühendislik modellerine ait üretim ve testleri tamamlandı. Uçuş modelinde kullanılacak ekipmanların ise üretim ve test süreçleri devam ediyor.". ifadeleri kullanıldı.