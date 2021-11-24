Baklavacı magandaların davası sil baştan! İstinaftan 2 gerekçeli bozma

Olay, 2019 yılının Temmuz ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Baklava zinciri sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler trafikte yol verme tartışması yüzünden Yunus Emre Bahçıvan'ın aracına saldırmış, hamile olan Ayfer Bahçıvan ile eşine korku dolu anlar yaşatmıştı. Öyle ki aracından inen Hasan Sel, Bahçıvan ailesinin bulunduğu arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın sol dikiz aynasını kırdı, korkuyla kilitlenen kapıları açmaya çalıştı, yetmezmiş gibi aracın kaputunda tepindi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Ayfer Bahçıvan, 'yapmayın, hamileyim' şeklinde korku dolu çığlıklar atmış, olay kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ, İZAHTAN VARESTE SAVUNMALAR GELDİOlaydan kısa bir süre sonra Sel kardeşleri tutukladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir gün sonra hazırladığı jet iddianamede Hasan ve Hüseyin Sel'in 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20'şer yıla kadar hapislerini istedi. Yargılamada sanıklardan Hasan Sel, 'Ben şeker hastasıyım. Annemle ilgili sözler de sarf edilince kendimi kaybettim, sinirlendim. Yapmamam gerekiyordu, pişmanım. Yaptığım doğru değil ama aynasını gösterince ben de aynasına vurdum ve kırdım. Aracın arasından geçemeyince, aracına çıktım, istemeden de olsa bastım kaputa' diyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Aracı kullanan kardeşi Hüseyin Sel ise karşı tarafı suçlarcasına, 'Bir yandan araç kullanıyorum bir yandan da abimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Ayfer Bahçıvan'ın da hamile olduğunu bilmiyorduk. Bu bize yakışan bir durum değil. Maddi hasarı neyse karşılamaya hazırız. Manevi olarak özür dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor' dedi.MAHKEME 5 YIL HAPİS VERDİ; BİR TARAF AZ, DİĞERİ ÇOK BULDUİstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi ilk celse tahliye, olaydan yaklaşık bir yıl sonra da kararını verdi. Sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i 'hürriyeti tahdit' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan da 10 ay hapis cezası verdi. Toplamda 5 yıl hapse çarptırılan sanıkların 'mala zarar verme' suçundan açılan davası ise düştü. Sel ailesi cezayı çok, Bahçıvan ailesi ise az bularak itiraz etti.İSTİNAF KARARI BOZDU: CEZA ŞAHSİLEŞTİRİLMEDİİtiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 25. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen kararı bozdu. Gerekçesinde ise, görüntülere göre Hüseyin Sel'in ağabeyi Hasan Sel'i sözlü olarak uyardığı ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığını kaydetti. Bu nedenle Hüseyin Sel'in suçlarının ne şekilde oluştuğunun, hangi gerekçe ile hangi delile üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını belirten daire, cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığının altını çizdi.Pendik'te bir çiftin aracına saldırdılar! Hamile kadın korku dolu anlar yaşadı!SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKMağdurların trafikte seyrettiği esnada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını belirten daire, sanıkların araçtan inerek mağdurların aracının yanına gittiğini ve bu kaza nedeniyle her iki aracın da durduğunu kaydetti. Sanıkların kendine çarpan aracın özel olarak yolunu kesme, engel koyma ve buna benzer dış etkenle durdurmadıkları vurgulanan kararda, 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini ifade etti. Sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldığını da belirten daire, 'hürriyeti tahdit' suçu yönünden etkinlik pişmanlık hükümlerinin uygulanmama nedeninin tartışılmadan belirsiz bırakıldığını kaydetti. Mahkemenin verilen hapis cezası kararlarını kaldıran daire, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.