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Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Yörük kızı Müslüme'nin annesi konuştu: Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye, çadırın önünde oynarken kaybolan ve 9 gün sonra cansız bedeni bulunan yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun tüm aile fertleri gözaltına alındı, sorguları tamamlandıktan sonra hepsi serbest kalırken dedesi Hasan Yağal tutuklandı. Dede Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni resmi olarak açıklanmazken, küçük Müslüme'nin annesi açıklamalarda bulundu. Öte yandan Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Ekleme: 23.11.2021 - 19:05 Güncelleme: 23.11.2021 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Yörük kızı Müslüme'nin annesi konuştu: Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktıKonargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.

Burada 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD'a bağlı ekipler sevk edildi.

küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım'da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.

Yapılan otopsi sonrası minik Müslüme'nin cenazesi Karaman'da toprağa verildi.

Gelişmeler sonrası savcılık tarafından ifadesi alınan 7 aile üyesi serbest bırakıldı, dede Hasan Yağal ise tutuklandı.

DRONLA ARAMALARI TAKİP ETMİŞ

Müslüme'nin cinayet şüphelisi dede Hasan Yağal'ın, küçük kızı bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklamada, 'O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış.

Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi' demişti.

ANNESİ KONUŞTU

Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile çiftin çocukları, kaldıkları çadıra döndü.

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı.

Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, 'Neden tutuklandığı bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik' dedi.

DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi.

Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.

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