Gün Kurusu Faydaları Nelerdir? Gün Kurusu Neye İyi Gelir? Gün Kurusu Zayıflatır Mı?
Gün kurusu faydaları sebebiyle oldukça tercih ediliyor. Sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alan gün kurusunun tüketilmesi oldukça önemlidir. Peki, gün kursu faydaları enlerdir? Gün kurusu neye iyi gelir? Gün kurusu zayıflatır mı? İşte merak edilenler...
Gün kurusu faydaları sayesinde vücuda birçok olumlu katkıda bulunur. Bu sebeple çoğu uzman gün kurusunun tüketilmesini tavsiye eder. Gün kurusu faydaları ve gün kurusu neye iyi gelir soruları bu sebeple sık sık aratılan sorular arasında yer alır. Özellikle kalp sağlığına birçok fayda sağlayan gün kurusu hakkında birçok soru merak ediliyor. Gün kurusu faydaları ve gün kurusu neye iyi gelir soruları için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Gün Kurusu Faydaları Nelerdir?
Gün kurusu faydaları arasında en çok bilinen özellik kalp sağlığı için oldukça etkili olmasıdır. Gün kurusunun aklanma sorunlarını giderici özelliği de bulunur. Karaciğer hastalıklarının belirtilerini giderici etkiye sahiptir. Gün kurusu faydaları ayrıca şu maddeler halinde sıralanabilir;
-Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının giderilmesine katkı sağlar. Kabızlık sorununu çözer. Hazımsızlık ve şişkinlik için çözüm sağlar.
- Kansızlık sorununa oldukça fayda sağlar.
- Çocuk ve bebeklerin kemik gelişimi açısından oldukça fayda sağlar.
-Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Fakat çok fazla tüketilmesi sonucunda şeker hastalıklarıyla ilgili problemler ortaya çıkabilir.
- Potasyum açısından oldukça zengin olan gün kurusu bu mineralin eksikliği için kullanılabilecek besinler arasında yer alır.
-Bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir.
- Lifli yapısı sayesinde zayıflamak isteyenler tarafından da oldukça tercih edilir.
Gün Kurusu Nasıl Saklanır?
Gün kurusu kolay kolay bozulan besinlerden değildir. Bu sebeple sık sık sorulan sorulardan biri de gün kurusu nasıl saklanır sorusudur. Gün kurusunu güneşten uzak ve nem bulunmayan bir ortamda saklamak gerekir. Cam kavanoza koyarak gün kurularını güvenle saklayabilirsiniz.
Gün Kurusu Zayıflatır Mı?
Gün kurusu düşük kalori değerine sahip olması sebebiyle zayıflamak isteyenler tarafından da oldukça araştırılıyor. Gün kurusu zayıflatır mı soru su da bu sebeple merak ediliyor. Gün kursu içinde bulunan lifli yapı sayesinde zayıflamaya yardımcı olur. Bu sebeple diyetisyenler tarafından da oldukça önerilir.
Gün Kurusu KaloriGün kurusu kalori değeri zayıflamak isteyenlerin özellikle merak ettiği konulardandır. Gün kurusu diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Gün kursunun bir tanesinde yaklaşık 25 kalori bulunur.
Gün Kurusu Zararları Nelerdir?
Gün kurusu zararları aşırı tüketimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple tavsiye edilen tüketim miktarı günde 3-4 adettir. Bunun dışında alerjik bünyeye sahip kişilerin ve kronik rahatsızlığa sahip olanların doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye edilenler arasında bulunuyor. Çok fazla tüketildiğinde ishalin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Hamileler Gün Kurusu Yiyebilir Mi?
Anne olmaya hazırlanan kişiler tarafından merak edilenler arasında hamileler gün kursu tüketebilir mi sorusu yer alır. Hamileler için tatlı krizi anında az miktarda gün kursu tüketmenin hiçbir zararı bulunmaz. Aksine bebeğin gelişimi için büyük fayda sağlar.