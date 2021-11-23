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Destan Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Destan Dizisi Konusu Nedir?

Akkız ve Batuga'nın hikayesi Ebru Şahin'in oynadığı Destan dizisi oldukça merak ediliyor. Destan dizisinin beklenen yayın tarihi belli oldu ve Salı akşamı ekrana gelecek olan dizinin ilk bölümünde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır. Peki Destan Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Destan Dizisi Konusu Nedir? Destan Dizisi Oyuncuları Kimler?

Ekleme: 23.11.2021 - 16:56 Güncelleme: 23.11.2021 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Destan Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Destan Dizisi Konusu Nedir?
Efsane dizi Destan için geri sayım başladı. ATV'de ekrana gelmeye hazırlanan destansı dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Dizinin çekimleri de İstanbul'da tamamlandı. Peki Destan Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Destan Dizisi Konusu Nedir? Destan Dizisi Oyuncuları Kimler?

Destan Dizisi Ne Zaman Başlıyor?


Heyecanla beklenen dizi Destan'ın yayın tarihi açıklandı. Dizi 23 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.



Destan Dizisi Konusu Ne?


Esir düşen savaşçı bir kız, kendini acımasız bir iktidar savaşının içinde buluyor. Genç kızı aynı zamanda, saf bir aşk bekliyor. Düşmanına esir olan Akkız'ın hikayesi, babasının sarayında ezilen çolak ve topal Batuga ile destanlaşıyor. Bu ikiliyi başta herkes göz ardı ederken onlar, imkansızı başarmak için güçlerini birleştiriyor. Kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Destan Dizisi Oyuncuları Kimler?


Dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.
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