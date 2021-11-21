Yüzde 50 Artı 1 Ne Demek? Yüzde 50 Artı 1 Sistemi Nedir?



Yüzde 50 artı 1 Sistemi Nedir?

Yüzde 50 artı 1 sistemi gündemde en çok yer alan konular arasındadır. Bu sebeple çoğu kişi yüzdevesorularına cevap arıyor. Yüzde 50+1 sistemi başkanlık sistemiyle beraber gelen modellerdendir.ve ysorularına cevap için haberimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz.Son zamanlarda sık sık gündemde yer alan konuyla ilgili çoğu vatandaşvesorusu oldukça araştırılıyor. Eski seçimlerde yüzde 35 oy çoğunluğu sağlıyordu. Bu durum eski parlamenter sisteminde geçerliydi. Başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte bu seçim sisteminde yeni bir model uygulanmaya başladı. Başkanlık sistemi için geçerli olan durum diğerinden biraz farklı. Anayasa değişikliklerinin referanduma sunulup yapılabilmesi için 360 oy gerekli. Referandumsuz yapılması için 400 oy birliğinin sağlanması gerekiyor. Bu sebeple gündemde sık sık tartışılan konulardan biri haline gelen yeni sistemde çoğu kişi bu sistemin yüzde 40 artı 1 olarak değiştirilmesini istiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuyla ilgili gelen açıklama ise şu şekilde;"AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil."40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var."AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından da yeni sistemle alakalı açıklama geldi. Yüzde 50+1 sisteminin iddialı olduğunu belirtti. Bülent Turan2ın açıklaması şu şekilde;"50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli. Uzlaşının da geniş katılımlı bir siyasal yelpazenin de karşılığı. Vesayetsiz, darbe girişimsiz, sorunsuz bir iddialı yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50+1. Onun için güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1 ile kurulabilir. 4 yıla yakın bir zamandan beri, şu anki başkanlık istemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok"