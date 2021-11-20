Kadir İnanır Kimdir? Kadir İnanır Kaç Yaşında? Kadir İnanır Sağlık Durumu Nasıl?

Kadir İnanır Kimdir?



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haberleriyle birlikte hayranları yasa boğuldu. Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri gündeme düştü. Bunun üzerine Kadir İnanır'ın hayranları derin bir üzüntü yaşadı. Kadir İnanır'ın hayranları '?' sorularına yanıt aramaya başladı. Edinilen son bilgilerde Kadir İnanır'ın yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusudur. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanın İntikamı, Tatar Ramazan, Bodrum Hakim ve Med Cezir Sahneleri gibi filmleriyle tanınan İnanır, Türkan Şoray'la oynadığı Türk sinemasının en saygın oyuncusu olmayı başarmıştır. uzun yıllar. Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da doğdu (kimlik kartındaki tarih bu, ancak 1949 Ağustos ayının sonlarında doğduğuna inanılıyor.) Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Bu kalabalık ailenin son çocuğu İnanır, dünyaya gelmiş gibi dünyaya geldi. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fassa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi boyunca bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yıllar sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.1969'da bir yarışmada birincilik ödülü alan İnanır, daha sonra çeşitli fotoğraf romanlarında rol aldı ve oradan sinemaya yöneldi. İlk filmi 'Son Yedi Adımdan Sonra' filminde oynadıktan kısa bir süre sonra başrolü oynamaya başladı. İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye, 182 film ve 7 dizide rol aldı. Kadir İnanır, 'Rezalet' (1973) adlı filmiyle 5. Adana Altın Yüzük Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi ve 1985 Asya Film Ödülleri'nde 'Şerif Gören' adlı filmiyle 23. Antali'yi kazandı. Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Kadir İnanır, 1990 yılında 3. Ankara Film Festivali'nde Med Cezir Manzaraları filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.Sinan Çetin'in 2000 yılında çektiği Komser Şekspir filminde rol alan ünlü oyuncu, filmin göndermediği bir mektupla 24 yıl sonra 2003 yılında Türkan Şoray ile yeniden bir araya geldi. Uzun yıllardır karşılaştırılan iki kişi bu filmle büyük ilgi gördü. Kadir İnanır en son 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği ve Fatma Jirik ile birlikte rol aldığı 'Mucize Sinema' filminde rol aldı. Ticari reklamcılıkla da uğraşan ve sosyoloji, ekonomi ve siyasetle ilgilenen Kadir İnanır, evli değildir ve bir kurbağa koleksiyonuna sahiptir. Şarkıcı Soner Arıca yeğenidir. 2010 yılında Hüseyin Karabey, Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat kariyerini anlatan bir belgesel hazırladı. Kadir İnanır, 2011 yılında 'Petrol Ofisi' reklamında ve 2012 yılında 'Ofçay' reklamında rol aldı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı oldu. Kısa bir süre sonra, akciğer tümörü için başka bir ameliyat geçirdi.Kadir İnanır, AK Parti hükümeti tarafından 3 Nisan 2013'te açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan Akdeniz'in 63 bilge adamı listesinde yer aldı.yla ilgili açıklama yaptı. Karşılaştırıldığında ünlü sanatçının beyin damar tıkanıklığı nedeniyle hasta olduğu ve hayatının tehlikede olmadığı öğrenildi. Fiziksel felç geçirme riskinin %80 olduğu bildirilen İnanıl'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği ve duruma göre ameliyat yapılacağı bildirildi. Muğla'nın Ortaka ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye götürüldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İnanıl, burada yoğun bakıma alındı.1986 – 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü – En İyi Erkek Oyuncu1973 – 5. Adana Au1990 – 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları – En İyi Erkek Oyuncu