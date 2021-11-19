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Samsun'da kimsesiz adam ile farenin dostluğu!

Sokakta yaşayan 52 yaşındaki Şeref Yeşilbaş’ın fare ile kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Yeşilbaş, çoğu kez çöpten topladığı ekmeği fare ve yavrularıyla paylaşıyor.

Ekleme: 19.11.2021 - 11:35 Güncelleme: 19.11.2021 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da kimsesiz adam ile farenin dostluğu!Aslen Trabzon Tonyalı olan Şeref Yeşilbaş, annesini kanser hastalığından sonra kaybetmesinin ardından kimsesiz kaldı.

Samsun'da sokaklarda yaşayan ve dereden balık tutarak, hurda toplayarak geçinmeye çalışan Yeşilbaş, 4-5 aydır kayalıklarda dost olduğu fare ile yarenlik ediyor.

EKMEĞİNİ FAREYLE PAYLAŞIYOR

Bulduğu ekmeğini bile fare ve yavrularıyla paylaşan Şeref Yeşilbaş, ekonomik durumu olmamasına rağmen son lokmasını bile fareyle paylaşmaktan dolayı huzur duyduğunu söyledi.

DOSTLUKLARI KAMERADA

Her gün fareyi beslediğini dile getiren Şeref Yeşilbaş ile farenin dostluğunu gösteren video o anda dere kenarında bulunan bir vatandaş tarafından uzunca bir süre kayıt altına alındı.

Videoda fare Şeref Yeşilbaş'ın elinden ekmek alıp yavrularına götürmesi ve Yeşilbaş ile oynaması görünüyor.



'GELME SAATİMİ EZBERLEMİŞ GİBİ'

Fare ile kurduğu dostluğu anlatan Şeref Yeşilbaş, “Yaklaşık 4-5 aydır fare ile arkadaşlık yapıyorum. Güzel bir dostluğumuz oluştu. Çoğu zararlı insanlardan çok daha iyi. Hayvanlara karşı çok duyarlıyım. Allah her şeyi bizim için yaratmış. Başka birinin eliyle fare beslediğini duysam inanmazdım ama kendim besliyorum. Fareyi beslediğim anı da o an şans eseri yanımda duran birisi kayıt altına almış. Fareler çok ürkek hayvanlar. Böyle bir dostluk kurmamız bana da garip geliyor. Günde 3-4 sefer yanıma geliyor. Bu sabah da kendisini ve yavrularını besledim. Gelme saatlerimi ezberlemiş gibi. Burada balık tutuyorum, 5 dakika sonra yanıma geliyor. Farenin 4 tane de yavrusu var. Annesi ile gelince onları da besliyorum. Fareyle dostluğumuzu görenler oluyor. ‘Korkmuyor musun' diye soruyorlar. Bazen balık tutarken fare sırtıma atlıyor” dedi.



'1 LOKMAMI BİLE PAYLAŞIYORUM'

Zor geçim şartları altında bile fare ile dostluğunun devam ettiğini dile getiren Yeşilbaş, “Zorlu kış şartları geliyor. Kimsem yok. Tek başına yaşayan bir insanım. Yetkililerin beni görmesini istiyorum. Sokakta yaşıyorum. Herkesin kendisini benim yerime koymasını istiyorum. Bazen 1 lokma ekmeğim oluyor onu da fare ile paylaşıyorum. Ben de öyle huzur buluyorum. Kendi ekmeğimi onlarla paylaşıyorum” diye konuştu.
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