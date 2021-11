Gerçek Zeytinyağı Anlamanın Yolları: Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?



Uzmanlara göre, yemek pişirmede kullanılan en sağlıklı yağdır. Zeytinyağı, zeytinin tadını, kokusunu ve özünü tüm yemeklere taşır, kolesterolü dengeler, kardiyovasküler hastalık riskini azaltır ve karaciğeri toksinlerden korur.Tüm bu faydalarının yanı sıra burrito ve sebze yemekleriyle de kombinlenebilir. Ama bal ve tereyağı gibi maalesef zeytinyağı da sahte olabiliyor, bu da sağlığımızı tehdit ediyor. Peki? Evde yapacağınız basit bir test ile satın aldığınız zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlayabilir ve buna göre kaliteli zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Sizler içinnı sıraladık.Aşağıdaki yöntemleri kullanarak yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanacağınız zeytinyağının gerçek olup olmadığını hızlıca anlayabilirsiniz.Gerçek zeytinyağı 0 ile -6 derece arasında donar ve kristalleşir. Bunu yapmak için buzdolabına bir bardak zeytinyağı koyun ve yarım saat sonra çıkarın. Bardaktaki her zeytinyağı aynı şekilde donmuşsa bu doğrudur; ancak bazıları donmuş ve bazıları hala sıvı ise, satın aldığınız zeytinyağı sahte olabilir.Bir bardak ılık suya az miktarda zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı köpürerek suyun üzerinde kalıyorsa doğrudur, yanlış ise yağ bir süre su üzerinde kabarcık oluşturmadan kalacak ve daha sonra su ile karıştırılacaktır.Yarım çay bardağı zeytinyağına bardak dolana kadar tuz ruhu ekleyin. Zeytinyağı hakiki ise tuzun ruhuna karışmaz, her zamanki sarı rengini korur. Ancak zeytinyağınız sahte ise bardaktaki sıvının rengi pembeye dönecektir.Bir çay kaşığı yardımıyla zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı genzi yakar. Asidite oranı yüksek olduğu için boğazda bir yanma hissi bırakır. Eğer tadına baktığınız zeytinyağı böyle bir his bırakmıyorsa gerçek değildir.Zeytinyağı gerçek olduğunda kokusu meyve gibi kokar. Zeytin kokusu baskın olur. Sahte zeytinyağında ise boya kokusuna benzer bir koku alırsınız. Bu yağlardan uzak durmalısınız.