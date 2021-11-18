Gerçek Zeytinyağı Anlamanın Yolları: Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?
Gerçek zeytinyağını anlamanın yolları, zeytinyağı kullananlar için büyük bir önem taşıyor. Çünkü piyasada birçok sahte zeytinyağı bulunuyor. Peki Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır? İşte Gerçek Zeytinyağı Anlamanın Yolları...
Uzmanlara göre zeytinyağı, yemek pişirmede kullanılan en sağlıklı yağdır. Zeytinyağı, zeytinin tadını, kokusunu ve özünü tüm yemeklere taşır, kolesterolü dengeler, kardiyovasküler hastalık riskini azaltır ve karaciğeri toksinlerden korur.Tüm bu faydalarının yanı sıra burrito ve sebze yemekleriyle de kombinlenebilir. Ama bal ve tereyağı gibi maalesef zeytinyağı da sahte olabiliyor, bu da sağlığımızı tehdit ediyor. Peki Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır? Evde yapacağınız basit bir test ile satın aldığınız zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlayabilir ve buna göre kaliteli zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Sizler için Gerçek Zeytinyağı Anlamanın Yollarını sıraladık.
Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanacağınız zeytinyağının gerçek olup olmadığını hızlıca anlayabilirsiniz.
İlk Yöntem Donma Testi: Gerçek zeytinyağı 0 ile -6 derece arasında donar ve kristalleşir. Bunu yapmak için buzdolabına bir bardak zeytinyağı koyun ve yarım saat sonra çıkarın. Bardaktaki her zeytinyağı aynı şekilde donmuşsa bu doğrudur; ancak bazıları donmuş ve bazıları hala sıvı ise, satın aldığınız zeytinyağı sahte olabilir.
İkinci Yöntem Su Testi: Bir bardak ılık suya az miktarda zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı köpürerek suyun üzerinde kalıyorsa doğrudur, yanlış ise yağ bir süre su üzerinde kabarcık oluşturmadan kalacak ve daha sonra su ile karıştırılacaktır.
Üçüncü Yöntem Tuz Ruhu Testi: Yarım çay bardağı zeytinyağına bardak dolana kadar tuz ruhu ekleyin. Zeytinyağı hakiki ise tuzun ruhuna karışmaz, her zamanki sarı rengini korur. Ancak zeytinyağınız sahte ise bardaktaki sıvının rengi pembeye dönecektir.
Dördüncü Yöntem Tadım Testi: Bir çay kaşığı yardımıyla zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı genzi yakar. Asidite oranı yüksek olduğu için boğazda bir yanma hissi bırakır. Eğer tadına baktığınız zeytinyağı böyle bir his bırakmıyorsa gerçek değildir.
Beşinci Yöntem Koku Testi: Zeytinyağı gerçek olduğunda kokusu meyve gibi kokar. Zeytin kokusu baskın olur. Sahte zeytinyağında ise boya kokusuna benzer bir koku alırsınız. Bu yağlardan uzak durmalısınız.