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Arnavutköy'de evlenmek isteyen adam, direklere eş ilanı asıyor

10 yıl önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, tekrar evlilik düşününce hazırladığı eş ilanını direklere asmaya başladı.

Ekleme: 18.11.2021 - 10:48 Güncelleme: 18.11.2021 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de evlenmek isteyen adam, direklere eş ilanı asıyorİstanbul Arnavutköy'de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, 10 sene önce eşini kaybetti.

Yeniden evlenmek istedi ama aradığı eşi bir türlü bulamadı.

Kara, son çareyi afiş hazırlayıp ilçedeki direklere asmakta buldu. İlçeyi adeta sokak sokak dolaşan Kara, aydınlatma direklerine 'evlenmek istiyorum' afişi astı.

KİMSEYE ALDIRMADI

Afişleri gören vatandaşlar şaşkınla Ferhat Kara'yı izlerken, o ise kimseye aldırış etmeden afişleri asmaya devam etti.



'UYGUN EŞ BULANA KADAR DEVAM EDECEĞİM'

10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, 'Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım.' ifadelerini kullandı.


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