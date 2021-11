Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?



Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?



Bebeğin anne karnındaki büyüme ve gelişme süreci her geçen gün dinamik, karmaşık ve değişen bir süreç olduğundan, fetüsün cinsiyetini gebelik yaşına göre belirlemek için farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.anne ve babalar için heyecan uyandıran bir durumdur. Bu nedenle ebeveynler hemen öğrenmek ister. Peki? Bebeğin cinsiyetinin belli olması için gereken belirli bir süre vardır. Sizler için '?' sorusunun yanıtını yazdık.Bir bebeğin gelişimini ölçmek için ana faktör, döllenmeden sonra ortaya çıkan ilk hücredeki (zigot) kromozom veya DNA dizisidir. Bir bebeğin cinsiyetini belirlemek için kullanılan kriter, insan genetiğini oluşturan 46 kromozom üzerinde oluşan zigotta Y kromozomunun bulunup bulunmadığıdır. Cinsiyet kromozomları olarak da bilinen X ve Y kromozomları bebeğin vücudunda XX olarak kadın yönünde bulunursa; XY şeklinde ise erkek yönünde gelişme görülür. Anne karnındaki gelişimin 9. haftasına kadar dış genital organlar herhangi bir cinsiyet yönünde gelişmeyecektir. 11. haftadan sonra erkek penisinin ve testislerin gelişimi belirginleşmeye başlamıştır. 12.haftadan itibaren kız çocuğunun rahim ve yumurtalık gibi iç cinsel organları, 14.haftada ise dış üreme organları yani klitoris ve labia gelişmeye başlar. Yine 14. haftada erkek karnında gelişen testisler doğumdan önce veya sonra skrotuma doğru hareket etmeye ve skrotuma yerleşmeye başlar.Hamilelik sırasında bebeğin cinsiyetini belirlemek için kullanılabilecek birkaç yöntem vardır. Bazı sağlık koşullarında gebeliğin erken dönemlerinde müdahaleler gerekebilirken, daha sonraki rutin gebelik kontrolünde non-invaziv yöntemlerle cinsiyet belirlenebilir. Modern tıbbi uygulamada, hamilelik sırasında cinsiyet aşağıdaki şekillerde belirlenebilir:Ultrasonik cihazlar, anne rahmindeki organları, rahmin iç dokularını ve bebeğin vücudunu yüksek frekanslı ses dalgaları ile müdahale etmeden inceleyebilir, ayrıca bebeğin cinsiyetini de tespit etmek için kontrol edebilir. Ultrason, sağlıklı gebeler için en sık kullanılan yöntem olup; bebeğin anne karnındaki pozisyonu, bebeğin çevre dokularının konumu, bebeğin gelişim düzeyi ve gebelik yaşı, cinsiyetin başarı oranı gibi farklı parametrelere göre belirlenmesi de farklıdır. Bu nedenle teorik olarak gebeliğin 14. haftasında bebeğin cinsiyetini görmek mümkün olsa da, tespiti doğrulamak için gebeliğin 18. ve 22. günleri arasında görüntüleme yapılmalıdır. Gebelik haftasında yapılması daha uygundur. Ultrasonda bebeğin testisleri veya yumurtalıkları ve diğer cinsel iç organları belirlenebilir, cinsiyeti de belirlenebilir ve bebeğin gelişim durumu hakkında bilgi alınabilir.15-18 günlük hamile. Bu yöntem haftalar arasında uygulanır; bebeğin cinsiyeti, bebeğin çevresindeki amniyotik sıvıdan alınan bir örnekteki hücrelerin genetik özelliklerine göre belirlenebilir. Bebeğin gelişimsel ve genetik hastalığını belirlemek için amniyosentez gerekebilir.Annelerden alınan kan örneklerinde özellikle Down sendromu gibi genetik hastalıklara yönelik tarama testlerinde anne kanındaki bebek hücrelerinin kromozomları kontrol edilebilmekte ve genetik belirteçler yardımıyla bebeğin cinsiyeti belirlenebilmektedir. Bu yöntem gebeliğin 10. haftasından sonra kromozoma bağlı hastalıkları araştırmak için uygulanabilir ancak bu yöntem tek başına kesin tanı için yeterli değildir.Hamilelik sırasında Down sendromu gibi genetik hastalıkların teşhisi için rahim içinde bazı girişimsel yöntemler uygulanabilir. Koryonik membran, bebek gelişimi sırasında oluşan plasenta hücrelerinin özel dokularından biridir. Özellikle hamileliğin 10-12. günlerinde. Bebeğin cinsiyeti, bebeğin cinsel organlarının henüz gelişmeye başladığı gebelik haftasında koryon villuslarından alınan doku örneklerinin genetik testi ile belirlenebilir.