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Kalsiyum Eksikliği Neden Olur? Kalsiyum Eksikliği Belirtileri

Kalsiyum eksikliği genellikle yaşlılarda veya ergenlik çağındaki çocuklarda görülür. Kalsiyum eksikliği belirtileri genellikle ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Peki, kalsiyum eksikliği neden olur? Kalsiyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte kalsiyum içeren besinler ve daha fazlası...

Ekleme: 13.11.2021 - 15:26 Güncelleme: 13.11.2021 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Kalsiyum Eksikliği Neden Olur? Kalsiyum Eksikliği Belirtileri
Kalsiyum vücudumuzda yer alan mineraller arasında çok büyük öneme sahiptir. Kalsiyumun neredeyse tamamı kemiklerde ve dişlerde yer alır. Geri kalan miktar ise kaslarımıza ve sinir sistemimize etki eder. Kalsiyum eksikliği belirtileri sonucunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sebeple kalsiyum eksikliği neden olur ve kalsiyum eksikliği belirtileri öğrenilmesi gereken konular arasında bulunuyor.


Kalsiyum Eksikliği Nedir?


Kalsiyum eksikliği genellikle ergenlik çağındaki çocuklarda ve yaşlılarda görülen önemli bir rahatsızlıktır. Kalsiyum eksikliği nedir? Ayrıca yetersiz beslenenler ve menopoza girmiş kişiler de kalsiyum eksikliği açısından risk altında olan kişilerdir. İnsan vücudunda bolca bulunan bu mineral yetersiz olduğunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Kalsiyum Eksikliği Neden Olur?


Kalsiyum eksikliği genellikle kalsiyum içeren besinlerin yeteri kadar alınamadığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum eksikliği neden olur sorusu kalsiyum eksikliği belirtileri yaşayan çoğu kişi tarafından merak edilir. Ayrıca kalsiyum eksikliği nedenleri arasında şu maddeler de yer alır;


-İlaç kullanımları

-Kanser hastalıkları

-Yüksek miktarda tuz ve fosfor alımı

-Böbrek hastalıkları

-Paratiroid




Kalsiyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?


Kalsiyum eksikliği özellikle çocuklar ve yaşlılarda oluşması daha yüksek ihtimalli bir rahatsızlıktır. Bu sebeple kalsiyum eksikliği belirtileri dikkatle takip edilmeli ve kalsiyum eksikliği tedavisi bir an önce uygulanmalıdır. Kalsiyum eksikliği belirtileri şu şekilde sıralanabilir;


-Kemiklerin zayıflaması

-Ciltte meydana gelen kuruluk

-Tırnaklarda meydana gelen problemler

-Çocuklarda dişte çürük ve benzeri problemlerin ortaya çıkması

-Uyku sorunları

-Düşük bağışıklık

-Kilo verme sorunları

-Regl öncesi şiddetli ağrı ve şişkinlik

--Görme problemleri

Kalsiyum Eksikliği Tedavisi


Kalsiyum eksikliği belirtileri sonucunda tanı koyularak kalsiyum eksikliği tedavisi için uygun yöntem belirlenmelidir. Genellikle doktor tarafından verilecek ilaçlarla ve takviyeler sayesinde bu rahatsızlıktan kolayca kurtulmak mümkün olmaktadır.



Kalsiyum İçeren Besinler


Kalsiyum eksikliğine genellikle yetersiz beslenme sonucu rastlanır. Genellikle vegan beslenenler, düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlığına sahip olanlarda bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. İşte kalsiyum içeren yiyecekler için kısa bir liste;

-Süt ve süt ürünleri

-Tere

-Lahana

-Brokoli

-Roka

-Mercimek

-Susam

-Yer Fıstığı

-Karides

-Kuşkonmaz

-Tofu

-Bamya

-Portakal

-Balık

-Sarımsak



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