

Kalsiyum Eksikliği Nedir?

Kalsiyum Eksikliği Neden Olur?

Kalsiyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Kalsiyum Eksikliği Tedavisi





Kalsiyum İçeren Besinler

Kalsiyum vücudumuzda yer alan mineraller arasında çok büyük öneme sahiptir. Kalsiyumun neredeyse tamamı kemiklerde ve dişlerde yer alır. Geri kalan miktar ise kaslarımıza ve sinir sistemimize etki eder.sonucunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sebepleveöğrenilmesi gereken konular arasında bulunuyor.Kalsiyum eksikliği genellikle ergenlik çağındaki çocuklarda ve yaşlılarda görülen önemli bir rahatsızlıktır.Ayrıca yetersiz beslenenler ve menopoza girmiş kişiler de kalsiyum eksikliği açısından risk altında olan kişilerdir. İnsan vücudunda bolca bulunan bu mineral yetersiz olduğunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.Kalsiyum eksikliği genellikle kalsiyum içeren besinlerin yeteri kadar alınamadığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır.sorusu kalsiyum eksikliği belirtileri yaşayan çoğu kişi tarafından merak edilir. Ayrıcaarasında şu maddeler de yer alır;-İlaç kullanımları-Kanser hastalıkları-Yüksek miktarda tuz ve fosfor alımı-Böbrek hastalıkları-ParatiroidKalsiyum eksikliği özellikle çocuklar ve yaşlılarda oluşması daha yüksek ihtimalli bir rahatsızlıktır. Bu sebepledikkatle takip edilmeli ve kalsiyum eksikliği tedavisi bir an önce uygulanmalıdır.şu şekilde sıralanabilir;-Kemiklerin zayıflaması-Ciltte meydana gelen kuruluk-Tırnaklarda meydana gelen problemler-Çocuklarda dişte çürük ve benzeri problemlerin ortaya çıkması-Uyku sorunları-Düşük bağışıklık-Kilo verme sorunları-Regl öncesi şiddetli ağrı ve şişkinlik--Görme problemleriKalsiyum eksikliği belirtileri sonucunda tanı koyularakygun yöntem belirlenmelidir. Genellikle doktor tarafından verilecek ilaçlarla ve takviyeler sayesinde bu rahatsızlıktan kolayca kurtulmak mümkün olmaktadır.Kalsiyum eksikliğine genellikle yetersiz beslenme sonucu rastlanır. Genellikle vegan beslenenler, düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlığına sahip olanlarda bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. İşteiçin kısa bir liste;-Süt ve süt ürünleri-Tere-Lahana-Brokoli-Roka-Mercimek-Susam-Yer Fıstığı-Karides-Kuşkonmaz-Tofu-Bamya-Portakal-Balık-Sarımsak