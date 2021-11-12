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Karnabahar Faydaları Nelerdir? Karnabahar Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Karnabahar hem lezzetiyle hem de faydalarıyla çoğu kişinin tercih ettiği sebzeler arasında yer alır. Karnabahar faydaları ve karnabahar nasıl tüketilir soruları da bu sebeple gittikçe merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, karnabahar faydaları nelerdir? Karnabahar zayıflatır mı? Karnabahar neye iyi gelir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.11.2021 - 14:33 Güncelleme: 12.11.2021 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Karnabahar Faydaları Nelerdir? Karnabahar Hangi Hastalığa İyi Gelir?
Karnabahar faydaları ile sağlık deposu haline gelen sebzeler arasında yer almaktadır. Karnabaharın içinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücuda bağışıklık kazandırır. Karnabahar faydaları nelerdir ve karnabahar neye iyi gelir soruları bu nedenle oldukça araştırılan konular arasında yer alır.


Karnabahar Faydaları Nelerdir?


Karnabahar faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilen lezzetli sebzeler arasında yer alır. Karnabahar lifli yapıya sahip olmasıyla özellikle zayıflamak isteyen kişilerin tükettiği sebzeler arasında yer almaktadır. Karnabahar sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler için de uzmanlar tarafından önerilir. Karnabahar faydaları ayrıca şu şekilde sıralanabilir;

- Sindirim sistemini düzenleyerek hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunların çözülmesine yardımcı olur.
- Yüksek miktarda A vitamini içermesi sebebiyle göz sağlığı için de oldukça fayda sağlar.
- Sinirleri rahatlatır. Depresyon ve kaygı bozukluklarına fayda sağlar.
- Regl sancılarını hafifletmeye fayda sağlar.
- Yüksek lif oranıyla zayıflamaya yardımcı olur.
- Regl ağrılarını hafifletmeye fayda sağlar.
- Kanser riskini azaltır.
- Hafıza problemlerine iyi gelir.
- K vitamini açısından kemik ve kas yapısının güçlenmesine fayda sağlar.
- Böbreklerde taş oluşma riskini azaltır.
- İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
- Cildi güzelleştirir. Hücreleri yeniler.
- Yaşlanmayı geciktirir.

Karnabaharda Hangi Vitaminler Bulunur?


Karnabahar C, B ve A vitaminleri açısından zengindir. İçinde bulundurduğu kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir sayesinde sağlığa oldukça fayda sağlar. Bu sebeple karnabahar insan vücudunun ihtiyacı olan gerekli vitamin ve mineralleri büyük ölçüde karşılar.


Karnabahar Hangi Hastalıklara İyi Gelir?


Karnabahar antioksidan içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum içermesi sebebiyle de kemik ve diş sağlığına fayda sağlar. Karnabahar hangi hastalıklara iyi gelir? Karnabahar hangi hastalıklara iyi gelir sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;

- Kalp- damar sağlığına fayda sağlar.
- Tansiyon hastalıklarına iyi gelir.
- Metabolizmayı çalıştırır.
- Kansızlık problemini çözer.
- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Yağ yakmaya yardımcı olur.




Karnabahar Nasıl Tüketilir?


Karnabahar birçok tarifte kullanılan bir sebzedir. İçinde bulunan yararlı mineral ve vitaminler sebebiyle çoğu kişi karnabahar nasıl tüketilir sorusunu merak eder. Karnabahar haşlanarak veya fırında tüketilebilir.

Karnabahar Zararları


Karnabahar zararları aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir. Karnabahar aşırı tüketildiğinde hormon eksikliğine sebep olabilir. Ayrıca karnabahar zararları şu şekilde sıralanabilir;

- Gaz ve şişkinlik problemi
- Alerjik reaksiyonlar
- Çok fazla tüketimi sonucunda böbrek taşı oluşabilir.
- Vitaminin kaybolmaması için demir veya alüminyumda pişirilmesi gerekir.


Haşlanmış Karnabahar Zayıflatır Mı?


Karnabahar kalorisi oldukça düşük olan sebzeler arasında yer almaktadır. Karnabahar zayıflatır mı sorusu bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Karnabahar içindeki lif oranı sayesinde tok kalmaya yardımcı olan besinlerdendir. Karnabahar faydaları sebebiyle ve düşük kalorisi sayesinde zayıflama sürecine destek olan besinler arasında yer alır.



Karnabahar Kalori


Karnabahar kalori değeri de özellikle zayıflamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.1 porsiyon haşlanmış karnabahar yaklaşık 35 kaloridir. Bu sebeple sınırlı tüketimi sağlandığında zayıflamaya yardımcı olacaktır.


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