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Bir ilçe diken üstünde! Rize Çamlıhemşin'de yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

Rize'de geçen yıl kopan kaya parçasının isabet ettiği Metehan İslamoğlu'nun (8) ölümünün ardından yamaçlar, çelik ağlarla örülerek önlem alınıyor. Endüstriyel dağcıların yürüttüğü çalışmada 35 metreye kadar ulaşan tel örgülerle Çamlıhemşin ilçesi, kaya tehdidinden kurtulacak.

Ekleme: 12.11.2021 - 11:23 Güncelleme: 12.11.2021 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Bir ilçe diken üstünde! Rize Çamlıhemşin'de yamaçlar çelik ağlarla örülüyorÇamlıhemşin ilçesinde sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmelerine karşı çalışma yürütülüyor. Geçen yıl ocak ayında düşen kaya parçasının isabet etmesiyle Metehan İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği ilçede endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda önce riskli kayaları düşürdü.

Ekipler, ardından yamaçları çelik ağlarla örerek güvenli hale getirdi. Yer yer 35 metre yüksekliği bulan tel örgülerle ilçe kaya tehdidinden kurtulacak.



'YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, 'Doğa şartları ilçemizde kayalık ve sıkıntılı. Yamaçları ve yamaç akmalarını korumak için tel örgü yapılmasına ihtiyaç duyduk. Tel örgülerimiz 35 metreye kadar çıkıyor. Bunun bir bölümünü geçen yıl yapmıştık, şimdi de geri kalan kısmını tamamlıyoruz. İnşallah bu tel örgüyle yamaç kaymaları ve taş düşmeleri
önlenecek. Bununla birlikte yol güvenliğini de sağlamış olacağız. İnsanların can ve mal güvenliğini açısından iyi bir önleyici tedbir almış oluyoruz' dedi.



'KİMSENİN CANI YANMASIN, ÖNLEMLER ALINSIN'

Metehan İsmailoğlu'nun babası Alican İsmailoğlu, 'İnsanların yaşam alanlarının yanı başında böyle bir risk olduğu zaman önlem alınması gerekiyor.


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