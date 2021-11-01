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İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesinin ardından geçen 3 yılda küresel salgına rağmen 103,5 milyon yolcuya ulaşırken, bu süre içerisinde çok sayıda birincilik ve ödüle layık görüldü.

Ekleme: 1.11.2021 - 00:47 Güncelleme: 1.11.2021 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı
Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 3 yıl geçti.

76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen ve birçok yönden dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilmişti. Açılışa Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım olmuştu.

İstanbul'u dünya havacılık sektöründe kavşak noktası yapacak yeni havalimanı, geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor. Havalimanında halihazırda 291 mağaza bulunuyor.

Yolcu sayısını hızla artırması ve yaz aylarıyla birlikte zirveye ulaşması bekleniyor

Dünyanın en büyük terminaline sahip olan ve 1 milyon 400 bin metrekare tek çatı altındaki ana terminal binasında hizmet veren İstanbul Havalimanı, halihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesiyle öne çıkıyor.

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından geçen 3 yıllık sürede, 24 Ekim 2021 itibarıyla 103 milyon 452 bin 393 yerli ve yabancı yolcu ağırladı. 251 noktaya uçulan İstanbul Havalimanı'nda 730 bin 83 sefer gerçekleştirildi.

Havalimanının açılışının üzerinden henüz 1,5 yıl geçmesinin ardından Kovid-19 salgınının ortaya çıkması sonrası dünya havacılığı tamamen durma noktasına gelmiş, İstanbul Havalimanı da 59 gün kapalı kalmıştı.

Uluslararası uçuşların uzun süre yapılmadığı, bazı ülkelerin aylarca yurt dışından uçuş kabul etmediği bir dönemde 103,5 milyon yolcuya ulaşan havalimanının, özellikle yeni yılın ikinci çeyreğinden itibaren yolcu sayısını hızla artırması ve yaz aylarıyla birlikte zirveye ulaşması bekleniyor.

Küresel ticarette hızla artan kargo taşımacılığı için de önemli bir merkez olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı'nda bu alanda çok sayıda şirket faaliyet gösteriyor.

Çok sayıda ödül ve birincilik

Henüz açılmadan çeşitli mimarlık ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinden bu yana toplam 31 ödül ve sertifika aldı.

Saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, sadece son 3 ayda alınan ödüller göz önünde bulundurulduğunda ne kadar önemli bir eser olduğunu da ortaya koydu.

Havalimanı, son olarak 27 Ekim'de sektörün en prestijli ödülleri arasında gösterilen '17th ACI Europe Awards' ödüllerinde 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ve 'Erişilebilir Havalimanı' ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı'nın salgına karşı aldığı önlemler, erişilebilirlik için attığı adımlar ve sürdürülebilirliğe katkı sunduğu çalışmalar takdirle karşılandı.

Seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçti. 6 Ekim'de sonuçları açıklanan araştırmaya, 800 binden fazla okuyucu puan ve yorum gönderdi.

Dünya havacılık sektörünün en prestijli yayınları arasında gösterilen '2021 Air Transport Awards Ödülleri'nde (21 Eylül'de) 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin 'World's Best Awards 2021' anketinde dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci sırada yer aldı. Anketin sonucu 2 Eylül'de açıklandı.

Havalimanı, Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından yılda 40 milyondan fazla yolcu ile 'Avrupa'nın En Verimli Havalimanı' ödülüne layık görülürken (1 Eylül), ABD merkezli Brandon Hall Group tarafından düzenlenen '2021 Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nden 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz mükemmellik ödülü aldı.

Aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren İstanbul Havalimanı, açılışından bu yana geçen süre içerisinde zaman zaman Avrupa'nın en yoğun veya en çok yolcunun ağırlandığı havalimanı olma başarısı da elde etti.
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