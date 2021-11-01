İnternetten Hastane Randevusu Nasıl Alınır? MHRS Online Randevu Alma

İnternetten Hastane Randevusu Nasıl Alınır?



Telefonla Hastane Randevusu Nasıl Alınır?



MHRS Mobil Uygulamadan Hastane Randevusu Nasıl Alınır?



Hastane Randevusu Nasıl Sorgulanır?



Hastane Randevusu Nasıl İptal Edilir?



2020'den beri dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok hastanede ayakta tedavi hizmeti almak için MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu durumda online olarak hastane rezervasyonu yapma yöntemi en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Hastane rezervasyonu yapmak için? MHRS'den ilk kez randevu alanlar için gerekli adımları hazırladık. Sadece birkaç basit adımla hastaneden kolayca randevu alabilirsiniz.Online randevu almak istiyorsanız randevu almak için mhrs.gov.tr ​​adresinden giriş yapabilirsiniz. MHRS online işlemleri sayesinde randevu alabilir, randevu iptal edebilir ve randevu sorgulama yapabilirsiniz.Öncelikle https://www.hastanerandevu.gov.tr ​​​​veya https://www.mhrs.gov.tr ​​adresini ziyaret edin. Ardından 'Rezervasyon' bölümünde 'Yeni Üye' butonuna tıklayın ve belirlediğiniz şifre ile üye kimliği oluşturarak sisteme giriş yapın. Ardından sırasıyla tarih, il/bölge, klinik, hastane, ilçe polikliniği, muayene yeri, hekimi seçip 'Randevu Ara' butonuna tıklayın. Seçtiğiniz tarih için uygun bir randevu varsa, istediğiniz saat için randevu alabilirsiniz. Randevu yoksa 'Aradığınız koşullar sağlandığında sizi arayacağız' seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Uygun bir randevu olduğunda, MHRS kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla sizi bilgilendirecektir.İnternete erişimi olmayanlar veya internete erişimde zorluk yaşayanlar 182'yi arayarak randevu alabilirler. Hastane randevu numarası ALO 182'dir. Acil aramalar kapsamında olmadığı için normal tarife üzerinden ödeme yapacaksınız. Dolayısıyla ALO 182'yi aramak, sabit hattı aramakla aynıdır. Örneğin boş zamanınız varsa bu da geçerlidir.MHRS mobil uygulamasına giriş yaparak kolayca randevu alabilirsiniz. 'MHRS Mobil' uygulaması Android, IOS ve Windows işletim sistemli akıllı cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. 'MHRS Mobil' nasıl indirilir diye sorarsanız işletim sistemi mağazanızdan (App Store, Play Store vb.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak tamamen ücretsizdir.Herhangi bir platform üzerinden hastane randevusu aldıysanız, MHRS web sitesi üzerinden giriş yapabilir ve 'Randevu Geçmişi' bölümünden randevunuzu görüntüleyebilirsiniz. Randevularınızı MHRS mobil uygulamasını kullanarak giriş yaparak ve randevu geçmişini seçerek görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca ALO 182 üzerinden güvenlik sorularını yanıtlayarak randevu bilgilerinizi dinleyebilirsiniz.Aşağıdaki adımları takip ederek randevunuzu iptal edebilirsiniz. https://www.hastanerandevu.gov.tr ​​​​veya https://www.mhrs.gov.tr ​​adresinden giriş yapın. 'Randevu Geçmişi' bölümünden istediğiniz randevuyu seçip 'İptal' butonuna tıklayarak bir randevuyu iptal edebilirsiniz. MHRS mobil uygulamasına giriş yapıp 'Randevu Geçmişi' bölümünden istediğiniz randevuyu seçip 'İptal' butonuna tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. ALO 182 çağrı merkezini arayarak da istediğiniz randevuyu iptal edebilirsiniz.