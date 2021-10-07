Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır? Kadayıf Dolmasının Püf Noktaları Nelerdir? İşte Kadayıf Dolması Tarifi!

Masterchef’in yayınlanan bölümünde kadayıf dolması jürilere sunuldu. Bunun üzerine kadayıf dolması tarifi sosyal medyada merak konusu oldu. Özellikle evde tatlı tarifleri denemeyi sevenler tarafından çıtır çıtır kadayıf dolması tarifini denemek istiyor. Uzun süre tazeliğini koruyan enfes bir tatlı olan kadayıf dolmasını siz de evde deneyebilirsiniz. Peki kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması püf noktaları nelerdir? Sizler için kadayıf dolması tarifini ve püf noktalarını yazdık.





KADAYIF DOLMASI TARİFİ



Kadayıf Dolması İçin Malzemeler:



Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır?



Kadayıf Dolması Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?



Çıır çıtır bir kadayıf dolması yapmaya ne dersiniz? İşte enfes kadayıf dolması tarifi…-300 gram taze tel kadayıf-1-1,5 su bardağı kırılmış ceviz-3 adet yumurta-Yarım paket vanilya-Yarım su bardağı süt-Sıvı yağ-2,5 su bardağı su-2 su bardağı şeker-3 damla limon suyuKadayıf dolması yapabilmek için öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Şeker ve suyu bir tencerede yaklaşık 20 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almaya yakın bir sürede içerisine limon suyunu damlatın. Şerbetin soğuk olması gerekiyor bu nedenle dolaba kaldırın.Kadayıfı havalandırın ve avuç içi kadar parçalar alarak tezgahın üzerine açın. Kadayıfın bir kenarına kırılmış ceviz içlerinden koyun ve kenarlarını toparlayarak sıkıca sarın. Tüm kadayıfları bu şekilde sarın.Bir kap içerisinde süt, yumurta ve vanilyayı çırpın. Hazırladığınız kadayıfları yumurtalı karışıma batırın ve elinizle düzeltin. Fazla gelen yumurtayı elinizle alın.Derin bir tencereye bol bol yağ koyun ve kızdırın. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmaları atarak kızartın. Kadayıfları tencereden alır almaz soğuk şerbetin içerisine batırın ve 3-4 dakika beklettikten sonra servis edin.Kadayıf dolmasının püf noktası bekledikçe güzelleşmesidir. Eğer misafirlerinize kadayıf dolması yapmak istiyorsanız, bir gece önceden dinlendirmelisiniz ki şerbetini iyice çeksin. Ayrıca kadayıf dolmasını sıkı sarmak daha lezzetli olmasını ve kızartırken açılmamasını sağlar. Bu nedenle yumurtaya batırdıktan sonra kadayıf dolmalarını kontrol edin ve sıkıca sarın.?” sorularını sizler için yanıtladık. Bu tarifi uygulayarak sizde hem kendinize hem de misafirlerinize lezzet şöleni sunabilirsiniz.