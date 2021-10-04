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Whatsapp ve Instagram uygulaması çöktü!

Whatsapp ve Instagram uygulaması çöktü!

Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan WhatsApp, Facebook ve Instagram'da dünya genelinde bir çökme yaşandı. Kullanıcılar girmeye çalıştığı uygulamalara şu an için erişim sağlayamıyor. Yaşanan gelişme bir anda Twitter gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Twitter kullanıcıları kısa sürede konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yaptı. Konuyla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamada bulundu. Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi. Öte yandan WhatsApp tarafından yapılan ilk açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz" denildi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:46
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:33
Whatsapp ve Instagram uygulaması çöktü!

Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor. Öte yandan sıkça kullanılan sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'da da çökme yaşandı.

ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.


İLK AÇIKLAMA GELDİ: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.


WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Instagram, WhatsApp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. 'WhatsApp' ve 'Çöktü' etiketiyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.


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