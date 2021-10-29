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45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi, 83 yaşında beraat etti!

ABD'de 83 yaşında bir adamın, eşini öldürme suçlamasıyla 45 yıl hapis yattıktan sonra beraat ettiği belirtildi.

Ekleme: 29.10.2021 - 10:34 Güncelleme: 29.10.2021 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi, 83 yaşında beraat etti!
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ohio eyaletinde Cleveland şehrinde yaşayan İsiah Andrews, 1974'te eşinin öldürülmesi olayında suçlu bulunarak hapse mahkum oldu.

45 YIL BOYUNCA MASUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Andrews, 45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi. Savcılığın cinayetten sonra polisin başka bir şüpheliyi tutuklayıp bıraktığını jüriye söylemediğinin ortaya çıkması üzerine, Andrews'ın yargılanmasına geçen sene yeniden başlandı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Savcılık, dava sürerken, tekerlekli sandalye kullanan ve kanser hastası olan Andrews'la, suçu kabul etmesi karşılığında serbest kalması için pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak Andrews, eşi için adalet isteğini belirterek, bu teklifi reddetti.

Davada, Andrews'ı suçla ilişkilendiren hiçbir fiziksel kanıt bulunamaması ve şahit olarak ismi geçen 6 kişinin de vefat etmiş olmasından dolayı hakim beraat kararı verdi.

Davayı, haksız yere hapsedilen kişilerin serbest bırakılması için çalışan Ohio Masumiyet Projesi adlı sivil toplum kuruluşu takip etti.
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