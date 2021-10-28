Ahşap Zemine Dökülen Boya Nasıl Çıkar? Boya Lekesi Nasıl Çıkar?

Boya Lekesi Nasıl Çıkar?



Ahşap Zemindeki Boya Lekesi Nasıl Çıkar?



Boya yapmak hepimiz için oldukça keyifli bir aktivite olabilir. Ancak ne yazık ki çok dikkatli olsak da bazen ahşap zeminler de dahil olmak üzere istenmeyen yerlere boya dökülüyor veya bulaşıyor. İdeal yaklaşım, sorunu hemen bulmak ve ahşap zemindeki boyayı ıslak olduğu anda silmektir. Ancak bazı durumlarda boya kuruduktan sonra dökülen boyayı görebilirsiniz. Az miktarda malzeme ve biraz sabırla ahşap zemine dökülen boyayı temizleyebilirsiniz ve genellikle zemine zarar vermez. Peki? Ahşap mobilya veya yüzeylerden boyanın çıkarılması, zımparalama, kimyasal çözücüler, ısı veya buhar kullanımını içeren çok işlevli bir iştir. Boyayı çıkarmak için biraz zaman ve çaba harcamaya hazır olun. İşteSıvı halde yüzeylere uygulanan boyalar genellikle ince kaplamalardır. Günlük hayatımızın hemen her alanında çeşitli boya renklerini gördük, bu da bize çok yardımcı oluyor. Ne kadar güzel görünürse görünsün bize uygulandığında lekelerin çıkması uzun zaman alır. Boya lekelerini çıkarmak artık çok kolay. Boya lekelerini çıkarmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterlidir;-Boya lekelerini çıkarmak için lekeli tarafın üzerine temiz bir bez koymanız yeterlidir. Ardından lekeli kısmın arkasına ılık su ve az miktarda sıvı deterjan uygulayın. Daha sonra boya lekesi ıslaksa lekeyi nazikçe silin, fazla kuvvet uygulamayın. Bunu yaparsanız lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.- Diğer bir yöntem ise eşit miktarda su ve deterjanı bir bardakta karıştırmaktır. Ardından lekeli kumaşı karışımla ters tarafını nemlendirin. Bu sayede leke daha kolay çıkacaktır. Ardından, lekeyi nazikçe ovalamak ve iyice temizlemek için bir fırça kullanabilirsiniz.Ahşap zeminlerdeki boya lekelerini çıkarmak için lekelerin sıcak suya batırılmış bir bezle iyice silinmesi gerekir. Daha sonra boyayı silmek için yumuşatmak için bir buhar motoru kullanabilirsiniz. Ahşap zeminlerdeki boya lekelerini çıkarmak için aseton da kullanabilirsiniz.Boyanın su bazlı olduğundan eminseniz, iki bardak ılık suya birkaç damla deterjan karıştırın. Bir mikrofiber bezi batırın ve fazla suyu sıkın. Tahta damarı yönünde hareket ederek taşma alanını silin. Boya çözüldüğünde, kuru bir bezle silin. Boya çözülmüyorsa, bir spatula veya kredi kartının kenarını kullanarak boyayı nazikçe kazıyın. Çok fazla baskı uygulamayın, aksi takdirde zemin çizilebilir.Sabun ve su işe yaramazsa, küçük bir kapta üç ölçü izopropil alkol ve bir ölçü limon suyundan oluşan bir çözelti hazırlayın. Zemin kaplamasına zarar vermeden, boyayı olabildiğince dikkatli bir şekilde kazımak için bir macun spatulası kullanmaya başlayın. Bezi alkol karışımına batırın, ardından bezi boya lekesinin üzerine koyun ve en az beş dakika bekletin. Çözünen boyayı temizlemek için nemli bir bez kullanın. Boya hala çıkmıyorsa, eski diş fırçasını veya küçük naylon fırçayı solüsyona batırın ve boyayı fırçalayın. Son olarak, temiz suya batırılmış bir bezle bölgeyi silin. Zemin cilasını silmek için kuru bir mikrofiber havlu kullanın.Boya hala çıkmıyorsa, boyayı yumuşatmak için ısıtın ve ardından tekrar sabun ve su adımlarını izleyin. Boyayı yumuşatmak için bir saç kurutma makinesi kullanabilir ve ardından çıkarmak için bir macun spatulası kullanabilirsiniz. Hızlı çalıştığınızdan emin olun, çünkü tek bir yerde çok uzun süre ısıtmak da ahşap zemin boyasını eritecektir.