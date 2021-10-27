Devletten 24 Maaşlık Çeyiz Desteği: Çeyiz Desteğini Kimler Alabiliyor? Çeyiz Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? Çeyiz Desteği Başvuru Şartları Neler?

Çeyiz Desteğinden Kimler Yararlanabilir?



Çeyiz Desteği Ne Kadar?



Eski Eşiyle Yeniden Evlenenler Çeyiz Desteği Alabilir Mi?



Çeyiz Desteği Boşanınca İade Mi Ediliyor?



Çeyiz Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?



Evlenecek olan çiftler büyük bir ekonomik zorlukla karşılaşabiliyor. Bu durumu öngören devlet ise evlenecek olanlarasunuyor. Çeyiz desteği büyük ilgi görüyor.nı karşılayanlar ise belirlenen süre içinde başvuru yapabiliyor. Peki? Çeyiz yardımını alabilecek kişiler devlet tarafından açıklandı. İşte çeyiz desteği başvurularına dair tüm detaylar…Yetim maaşı alan kadınlar evlendikleri zaman çeyiz yardımından yararlanabiliyor. Bu noktada yaş sınırı bulunmuyor. Yetim kadınların evlenmesi ve evlendikleri sırada hala maaş alıyor olmaları tek kriter. Çeyiz ödemesi evlilikten sonra yapılıyor.Çeyiz desteğinin miktarı yetim kız çocuğunun aldığı maaşa göre belirlenir. Örneğin her ay 1000 TL yetim maaşı alan bir kız çocuğuna toplam 24 bin lira çeyiz ödemesi yapılıyor. Çeyiz yardımı kişinin 24 maaşın toplamından oluşuyor.Eski eşiyle yeniden evlenen çeyiz desteğinden yararlanamıyor. Ayrıca daha önce evlilik yapanlar da çeyiz desteğinden yararlanamıyor. Çeyiz desteğinden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödeniyor.Kız çocuğunun boşanması durumunda yeniden yetim maaşı alabilmesi için üzerinden 2 yıl geçmesi gerekiyor. Bu durumda çeyiz desteğinin iade edilmesine gerek kalmıyor.Çeyiz desteği başvurusu kişinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerinden yapılabiliyor. Kişiye aldığı aylık maaşın 24 katı ödeme yapılıyor. Çeyiz parası yetim kız çocuğuna sadece 1 kez veriliyor.dair tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz.