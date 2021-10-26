Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
Yunanistan'da geçen hafta yaşnan olayda, polis 2 araba hırsızını vurmuştu. Vurulan şahıslardan biri hayatını kaybederken halk polis şiddetine karşı sokaklara döküldü ve protesto gösterileri düzenledi.
Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu. Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.
POLİS ŞİDDETİNE KARŞI HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Olayın ardından Atina'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı.
POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ
Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.
7 POLİS TUTUKLANDI
Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.