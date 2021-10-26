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Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır? Bozuk Salça Zehirler Mi?

Nerdeyse her evde bulunan salça buzdolabında muhafaza edilse de bazen üzeri küflenebilir. Peki Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır? Bozuk Salça Zehirler Mi? Bozulan Salça Yenirse Ne Olur? İşte yanıtı…

Ekleme: 26.10.2021 - 09:17 Güncelleme: 26.10.2021 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır? Bozuk Salça Zehirler Mi?
Mutfakta sıklıkla kullanılan salça buzdolabında saklanır. Ana yemeğin lezzetini arttırmak için özel olarak kullanılan birçok salça çeşidi vardır. Domates ve biber salçası evde de yapılabilir ve genellikle konserve edilir. Doğru şekilde saklanırsa salça en az bozulan yiyeceklerden biridir. Ancak salçanın havası saklama kabının ve çevresinin bozulmasına neden olabilir. Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır? Bozuk Salça Zehirler Mi? İşte salçanın bozuk olup olmadığını anlamanın yolları

Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır?


- Salça, kısa sürede küflenen bir yiyecek türüdür. Ancak ketçap oluşumu bozulmadığı anlamına gelmez. Küflü bölgeyi temizledikten sonra yemeye devam edin. Salçanın üzerinde küfe ek olarak kabarcıklar oluşursa, salça suyu siyah veya sararırsa, bozuk demektir. Bu salçayı hiçbir şekilde tüketmemelisiniz.

Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır? Bozuk Salça Zehirler Mi?

- Salçanın doğal tadı ve kokusu çok iştah açıcıdır. Küflü olsa bile, kokusu aynı kalır. Ancak bozuk salçanın kokusu ekşi ve rahatsız edicidir. Salçanın görünümü bozulma belirtisi göstermese bile ekşi ve rahatsız edici kokuyorsa kullanmayınız.

- Salçanın görünümünde bir değişiklik yoksa ve kokusundan anlaşılamıyorsa küçük bir parça alıp tadına bakabilirsiniz. Salçanın tadı normalden farklıysa veya damak tadınız kötüyse asla yemeyin.

Bozuk Salça Zehirler Mi?


Herhangi bir yiyecek gibi, bozuk yiyecekler de gıda zehirlenmesine neden olabilir. Yiyecek ne kadar uzun sürede bozulursa, etkisi o kadar büyük olur. Aynı zamanda bozulmuş gıdaların tüketim miktarı da oldukça önemlidir. 1 çay kaşığı veya daha fazla bozulmuş salça yerseniz mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Bu durumda en kısa sürede bir doktora başvurmalısınız. Gıda zehirlenmesi ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabilir ve hafife alınmamalıdır.

Küflenmiş Salça Yenir Mi?


Küflü salça eğer bozulmamışsa yenmesinde bir sakınca yoktur. Böylece üzerindeki küfü çıkardıktan sonra yiyebilirsiniz. Ancak küflü yerseniz mide bulantısı ve karın ağrısı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.

Bozuk Salça Nasıl Anlaşılır? Bozuk Salça Zehirler Mi?

Salça Nasıl Yapılır?


Salça saklarken bilmeniz gereken ilk adım, havaya maruz kalmamasıdır. Salça hava ile temas ettiğinde küflenir. Bu nedenle salçanın ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır. Hazır salça kullanıyorsanız kavanozdan çıkarıp aldıktan sonra bir cam kavanoza aktarmanız gerekir. Salça serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. En uygun ortam buzdolabıdır. Hazır macun satın almak istiyorsanız lütfen raf ömrüne dikkat ediniz. Son kullanma tarihi geçen ürünleri almayın. Salçayı kendiniz hazırlamak istiyorsanız, taze sebzeler kullanın. Sebzelerin çürük olmadığından emin olun. Salçanın uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız ve bozulmasını istemiyorsanız tereyağını bir tavada eritip salçanın üzerine dökebilirsiniz. Tereyağı yemek istemeyenler zeytinyağı da kullanabilir. Bu işlem salçanın ömrünü uzatır.
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