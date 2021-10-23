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CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Haddini aşarak Bakan Soylu'yu tehdit etti

Boğaziçi Üniversitesinde toplanan bir grup, izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Kendilerine dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu gelişme sonrası Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, "Hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!" diyerek tehdit etti.

CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Haddini aşarak Bakan Soylu'yu tehdit etti
Ekleme: 23.10.2021 - 00:48 Güncelleme: 23.10.2021 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Haddini aşarak Bakan Soylu'yu tehdit etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu.

Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Gelişme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu açıkça tehdit etti.


ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAKAN SOYLU'YA: HESAP SORACAĞIZ
Yaşananları 'saldırı' olarak nitelendiren ve lanetlediğini ifade eden Özel, "Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!" diyerek tehdit etti.

KILIÇDAROĞLU DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir video ile memur ve bürokratlara tehditler savurmuştu.
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CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Haddini aşarak Bakan Soylu'yu tehdit etti
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