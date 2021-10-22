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CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!

Göreve gelmesinin üzerinden 2,5 yıl geçen CHP’li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın vaatlerinin hiçbirini yerine getirmemesi büyük tartışma konusu olmuşken bir skandal daha ortaya çıktı. "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralı'nın parasını çarçur edilmiş" sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyase değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödediği ortaya çıktı.

CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!
Ekleme: 22.10.2021 - 09:07 Güncelleme: 22.10.2021 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!
İhaleleri şeffaf yapacağı vaadinde bulunarak seçim kazanan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir ihale
vurgunu ortaya çıktı. Belediye açtığı şeffaf olmayan ihalede 44 'kitre' bebeğe 366 bin TL
ödedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Beypazarı Kent Tarihi
Müzesi'nde kullanılmak üzere Ankara halk kültürünün önemli bir parçası olan kitre bebek
alımı için 21/F maddesi üzerinden ihale açtı.



Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ihale Kent Estetiği Dairesi
Başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 27.maddesi kapsamında
'Doğrudan Temin' yoluyla gerçekleştirildi ve 28.06.2021 tarihinde de onaylandı. İhale ile
Serkan Sezgin isimli kişiden 366 bin 600 TL'ye kitre bebek satın alındı.


İhalenin satın alınan bebek sayısının sadece 44 olduğu öğrenilirken adrese teslim ihalenin
kayıt defterinde ise bebek adetleri aslında 1 yazılması gerekirken virgül oyunuyla adet
karşılığına 1,000 yazılarak fahiş fiyat gizlenmeye çalışıldı. Bebeklerin piyasa değerinin ise
adedinin en fazla 150-750 TL arasında fiyatlarda olabileceği vurgulandı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldiğinden bu
yana kamuoyu önünde dile getirdiği, 'şeffaf, rekabetçi ve Belediye karı gözetilen' ihale
söylemi ise her gün ortaya çıkan skandallarla yalanlanmaya devam ediyor.

Katıldığı canlı yayınlarda, davet usulü diye bilinen Kamu İhale Kanunu'nun acil iş
kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını düzenleyen 21 b kapsamında ihale yapmadığını,
ihalelerde 40-50 firmanın rekabet ettiğini dile getiren Ankara Büyükşehir'in CHP'li Başkanı
Mansur Yavaş'ı yine kendi yaptıkları ihale belgeleri yalanladı.
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