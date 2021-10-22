CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!

İhaleleri şeffaf yapacağı vaadinde bulunarak seçim kazanan Ankara Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir ihalevurgunu ortaya çıktı. Belediye açtığı şeffaf olmayan ihalede 44 'kitre' bebeğe 366 bin TLödedi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Beypazarı Kent TarihiMüzesi'nde kullanılmak üzere Ankara halk kültürünün önemli bir parçası olan kitre bebekalımı için 21/F maddesi üzerinden ihale açtı.Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ihale Kent Estetiği DairesiBaşkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 27.maddesi kapsamında'Doğrudan Temin' yoluyla gerçekleştirildi ve 28.06.2021 tarihinde de onaylandı. İhale ileSerkan Sezgin isimli kişiden 366 bin 600 TL'ye kitre bebek satın alındı.İhalenin satın alınan bebek sayısının sadece 44 olduğu öğrenilirken adrese teslim ihaleninkayıt defterinde ise bebek adetleri aslında 1 yazılması gerekirken virgül oyunuyla adetkarşılığına 1,000 yazılarak fahiş fiyat gizlenmeye çalışıldı. Bebeklerin piyasa değerinin iseadedinin en fazla 150-750 TL arasında fiyatlarda olabileceği vurgulandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldiğinden buyana kamuoyu önünde dile getirdiği, 'şeffaf, rekabetçi ve Belediye karı gözetilen' ihalesöylemi ise her gün ortaya çıkan skandallarla yalanlanmaya devam ediyor.Katıldığı canlı yayınlarda, davet usulü diye bilinen Kamu İhale Kanunu'nun acil işkapsamındaki mal ve hizmet alımlarını düzenleyen 21 b kapsamında ihale yapmadığını,ihalelerde 40-50 firmanın rekabet ettiğini dile getiren Ankara Büyükşehir'in CHP'li BaşkanıMansur Yavaş'ı yine kendi yaptıkları ihale belgeleri yalanladı.