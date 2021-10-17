  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın Afrika turu bugün başlıyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'da 3 ülkeyi kapsayacak olan 4 günlük ziyareti bugün başlıyor. Başkan Erdoğan bugüne kadar 30 Afrika ülkesine ziyarette bulundu. Türkiye ile Afrika ülkelerinin arasındaki ilişkiler son zamanlarda büyük bir ivme kazanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret ile bebaber ilişkiler bir üst seviyeye çıkarılacak. 25 milyar doları aşan ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın Afrika turu bugün başlıyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek
Ekleme: 17.10.2021 - 09:33 Güncelleme: 17.10.2021 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu bugün başlıyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti bugün başlıyor. 4 günlük ziyaret süresince 3 ülkeye gidecek olan Başkan Erdoğan'ın hedefinde diplomatik ve iikili ilişkilerin yanı sıra son zamanlarda büyük bir ivme kazanan Afrika ülkeleri ile ile ticaret ilişkileri de yer alıyor.

İLİŞKİLER BÜYÜK BİR İVME KAZANDI

2015-2020 yılları arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı. Türkiye-Afrika arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin artması diplomatik ilişkilerin de gelişmesini sağladı. 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi. Ankara'da bulunan Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'den bu yana 10'dan 37'ye çıktı.

THY AFRİKA'NIN HER YERİNDE

Diplomatik misyonların sayının artması kıtaya yapılan uçuş sayısını da yükseltti. Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), son yıllarda uçuş ağını hızla genişletti. THY 2002'de kıtada 6 destinasyona ulaşırken, son olarak Angola'nın başkenti Luanda'ya gerçekleşen uçuşla bu sayı 61'e yükseldi.

TİCERET YOĞUN ŞEKİLDE ARTTI

Diplomatik misyonların güçlendirilmesi ve uçuş sayısının artması ticaret hacmini de etkiledi. İş insanları, Afrikalı muhatapları ile yoğun bir ticari faaliyet içine girdi.

Ticaret hacmi 2002'ye göre 6 kat arttı. 2002 yılında 2 milyar 935 milyon dolarken 2020'de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı. Yeni hedef ise 50 milyar dolara ulaşmak.

TÜRKİYE'DEN AFRİKA'YA BÜYÜK ÖNEM

Türkiye, Afrika ile sadece ticari ilişkilerini geliştirmiyor, birçok alanda önemli adımlar da atıyor. Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'nın dört bir yanında 144 eğitim kurumu ve 17 öğrenci yurdu işletiyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Afrika'daki temsilcilik sayısı 22'ye ulaştı.

TİKA'DAN BÜTÜN AFRİKA'YA YARDIM

Yunus Emre Enstitüsü de Somali, Senegal, Moritanya, Gambiya, Sudan, Ruanda ve Nijerya'da açtığı merkezler ile Türkçe öğretimi ve kültür-sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay da öncelikle su ve yiyecek olmak üzere insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Erdoğan katıldığı uluslararası platformlarda da Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin koronavirüs aşısına erişimde yaşadığı adaletsizliğe şu sözlerle dikkat çekmişti:

AFRİKA'YA TURKOVAC MÜJDESİ

Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. TURKOVAC'ı da tüm insanlığın dostlarımızın kardeşlerimizin istifadesine sunacağız, hiç endişeniz olmasın.'
CHP'li belediyeden terör destekçisi SGDF'ye ücretsiz salon! Terör dağdan Kadıköy'e indi
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu bugün başlıyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek
Melih Gökçek'ten olay sözler! Kılıçdaroğlu açıkça suç işledi! Aday olamaz!
CHP'li İmamoğlu İETT garajı da satışa çıkarıldı!
Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
İletişim Başkanı Altun’dan Mevlid Kandili mesajı
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin
CHP'l İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor! İşte liderlerin ele alacağı konular
Bakan Soylu'dan skandal ifadelere sert tepki: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
Fransa tarihinde bir ilk: Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünü törenine katıldı
16 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 212 can kaybı, 28 bin 537 yeni vaka
Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'bürokratlara tehdit' tepkisi: Tıpkı PKK ve FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor
Kılıçdaroğlu TÜGVA için “lağım” dedi, TÜGVA'dan cevap gecikmedi: “Terbiyesizliktir”
DHKP-C'nin kanlı planları bir bir deşifre oldu: Savcı ve polisleri rehin alıp Taksim Meydanı'na götüreceklerdi
Şehit Ömer Halisdemir'in babası gözyaşları içinde anlattı: Allah içime doğurdu dedim ki 'bu çocuk şehit olur'
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki! 'Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir'
Başkan Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti
CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçen yılı üçe katladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçen yılı üçe katladı

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış