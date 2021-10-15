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Eşi de cinayete kurban gitmiş! 3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cesedi bulundu

İstanbul Avcılar’da Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürüldü. Kocası Nuri Yıldız’ın ise aracı yakıldı. Araçta bulunan kan izinin Esra Yıldız’a ait olmadığı belirlendi. Polis kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız’ın cesedini Beylikdüzü’nde buldu. Polis Nuri Yıldız’ı kimin öldürdüğüne yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Eşi de cinayete kurban gitmiş! 3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cesedi bulundu
Ekleme: 15.10.2021 - 02:04 Güncelleme: 15.10.2021 - 02:19 / Editör: Ozge Selin
Eşi de cinayete kurban gitmiş! 3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cesedi bulundu
Esenyurt'ta içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetle ilgili çalışmalar devam ediyor. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi. Yıldız'a ulaşamayan Esenyurt polisi, savcıdan aldığı kararla Avcılar polisinin de desteğiyle Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi.

Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın peşine düştü.

KOCASI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

3 gün boyunca süren çalışmalar sonucunda Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu. Cesedin başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ilk incelemelerde Nuri Yıldız'ın başında bir kurşun ile öldürüldüğünü tespit etti. Sır ölümün ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri şüphelileri arıyor.
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Eşi de cinayete kurban gitmiş! 3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cesedi bulundu
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